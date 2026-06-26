Mehr als passend zu den mittlerweile mehr als sommerlichen Temperaturen veröffentlicht Simple Sample ihre neue Simple Sample Summer Wine Cask Series. Die ersten beiden Abfüllung der Reihe sind ein 14-jähriger Secret Highland Malt aus einem Sauternes Wine Cask und ein 13 Jahre alter Secret Highland Malt aus einem Zinfandel Wine Cask.

Mehr zu diesen beiden Bottlings, die auch als Summer Wine Cask Duo erhältlich sind, in der Aussendung, die wir von Simple Sample erhalten haben:

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Simple Sample bringt zwei Secret Highlands Single Casks als Summer Wine Cask Series

Mit einem 14-jährigen Sauternes Wine Cask und einem 13-jährigen Zinfandel Wine Cask startet Simple Sample eine kleine Summer Wine Cask Series. Beide Abfüllungen erscheinen als 0,5-l-Flasche inklusive 2-cl-Sample, sind ohne Farbstoff und nicht kühlgefiltert. Zusammen werden sie außerdem als Summer Wine Cask Duo für 129,90 Euro angeboten.

Simple Sample erweitert die eigene Single-Casks-Reihe um zwei neue Secret-Highlands-Abfüllungen mit sommerlicher Wine-Cask-Ausrichtung. Die neue Summer Wine Cask Series besteht aus zwei Highland Single Malts, die bewusst als Fasspaar gedacht sind: ein 14-jähriger Sauternes Wine Cask matured und ein 13-jähriger Zinfandel Wine Cask matured.

Beide Bottlings erscheinen als 0,5-l-Flasche und werden jeweils mit einem zusätzlichen 2-cl-Sample ausgeliefert. Damit können Käufer den Whisky zunächst probieren, ohne die große Flasche direkt öffnen zu müssen. Der Gesamtinhalt liegt damit bei 520 ml. Beide Abfüllungen kommen ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltration in die Flasche.

Der Ansatz ist typisch Simple Sample: große Flaschen, kleine Probiermöglichkeit und ein Fokus auf handwerklich ausgewählte Einzelfässer. Statt eine klassische Sherry-Schwere in den Vordergrund zu stellen, rückt die Serie zwei unterschiedliche Weincharaktere ins Licht: goldene Sauternes-Frucht auf der einen, rote Zinfandel-Frucht mit Würze und Tannin-Grip auf der anderen Seite.

Zwei Wine-Cask-Charaktere aus den Highlands

Sauternes und Zinfandel als Summer Wine Cask Series

Die beiden Secret Highlands sollen unterschiedliche Seiten eines sommerlichen Wine-Cask-Stils zeigen. Der Sauternes wirkt heller, cremiger und gelbfruchtiger. Der Zinfandel bringt mehr rote Frucht, mehr Würze und eine spürbarere Weinstruktur mit.

Gerade im direkten Vergleich entsteht dadurch der Reiz der Serie. Es geht nicht um zwei fast identische Schwesterfässer, sondern um zwei Highland-Whiskys mit klar unterscheidbarer Fassprägung: einmal Pfirsich, Aprikose, Honig und Vanillecreme; einmal Kirsche, rote Traube, Beeren, Gewürzkeks und feine Tannine.

Simple Sample positioniert die beiden Abfüllungen damit bewusst als sommerliche, aber nicht banale Single Casks. Sie sollen zugänglich genug für warme Abende sein, aber genug Struktur, Fasswürze und Tiefe behalten, um auch Whiskyfans mit etwas mehr Nerd-Fokus abzuholen.

Als Summer Wine Cask Duo mit Preisvorteil

Neben den Einzelflaschen bietet Simple Sample die beiden Secret Highlands auch als gemeinsames Summer Wine Cask Duo an. Der Einzelkauf der beiden Bottlings liegt bei 134,80 Euro: 69,90 Euro für den Sauternes und 64,90 Euro für den Zinfandel. Das Duo kostet 129,90 Euro.

Damit liegt der Duo-Vorteil bei 4,90 Euro. Kommunikativ bleibt das bewusst kein greller Rabatt, sondern ein Launch-Vorteil für den direkten Fassvergleich: zwei verwandte, aber klar unterschiedliche Wine-Cask-Charaktere, beide inklusive 2-cl-Sample, als Fasspaar gedacht und zusammen günstiger als im Einzelkauf.

Gerade für Whiskyfans ist das Duo deshalb die naheliegende Variante. Der Sauternes zeigt die helle, goldene und cremige Seite der Serie; der Zinfandel bringt die rotfruchtige, würzigere und tanninbetonte Gegenposition. Zusammen erzählen sie den Launch deutlich vollständiger als jede Einzelflasche für sich.

Secret Highlands 14 Jahre Sauternes Wine Cask matured

Secret Highlands 14 Jahre Sauternes Wine Cask matured

Der ältere der beiden Whiskys ist ein 14-jähriger Secret Highlands aus dem Sauternes Wine Cask. Abgefüllt wurde er mit 51,9 % vol.; die Flaschenzahl liegt bei 83 Flaschen. Der Whisky kommt ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltration und wird als 0,5-l-Flasche inklusive 2-cl-Sample angeboten.

Sensorisch steht beim Sauternes die helle, saftige Seite der Serie im Mittelpunkt. In der Nase zeigen sich reifer Pfirsich, Aprikosenmarmelade, gelbe Pflaume und ein Hauch Ananassaft. Dazu kommen Honig, Vanillecreme, helles Malzgebäck, kandierte Orangenschale und eine leicht florale Süße.

Am Gaumen bleibt er voll und seidig, aber nicht klebrig. Reife Aprikose, Pfirsichkompott, gelbe Früchte und süßer Traubensaft treffen auf Honig, Butterkeks, Vanille und helles Karamell. Dahinter liegen Zitruszeste, feine Eichenwürze, etwas Muskat, ein Hauch Ingwer und leicht geröstete Mandeln.

Der Nachklang ist fruchtbetont, warm und elegant: Honig, kandierte Zitrusfrucht, Aprikosenkonfitüre und süßes Malz bleiben liegen, dazu etwas trocknende Eiche und helle Gewürze. Insgesamt ist der Sauternes kein schwerer Dessertwhisky, sondern eher ein heller, cremiger Highlander mit Sauternes-Schmelz.

Secret Highlands 13 Jahre Zinfandel Wine Cask matured

Secret Highlands 13 Jahre Zinfandel Wine Cask matured

Der zweite Whisky der Serie ist ein 13-jähriger Secret Highlands aus dem Zinfandel Wine Cask. Er wurde mit 53,8 % vol. abgefüllt, ebenfalls ohne Farbstoff und nicht kühlgefiltert. Auch hier liegt die Flaschenzahl bei 83 Flaschen; angeboten wird die 0,5-l-Flasche inklusive 2-cl-Sample.

Im Vergleich zum Sauternes zeigt der Zinfandel die dunklere, rotfruchtigere Seite. In der Nase finden sich rote Kirschen, dunkle Trauben, reife Erdbeeren, Himbeermark und ein Hauch Pflaume. Dazu kommen Honig, Vanille, etwas Malzgebäck und eine leicht cremige Süße, die an Erdbeer-Tarte mit Vanilleboden erinnert.

Mit etwas Luft wird der Whisky tiefer: rote Fruchtschale, dezente Weintannine, Milchschokolade, Mandel, ein Hauch Leder und feine Eichenwürze. Am Gaumen verbinden sich rote Beeren, Kirschsaft, Traubenschale und Pflaumenkompott mit Vanille, Karamell, gerösteten Mandeln und dunkler Schokolade.

Das Zinfandel-Fass bringt dabei nicht nur Frucht, sondern auch Struktur. Feine Tannine, Eiche, Muskat, Zimt, Ingwer und trockene Gewürzkekse geben dem Whisky Grip. Der Nachklang ist rotfruchtig, würzig und leicht trocken auslaufend – eher Red-Wine-Cask mit Rückgrat als süßer Fruchtlikör.

Das 2-cl-Sample als Teil des Konzepts

Beide Bottlings werden mit zusätzlichem 2-cl-Sample ausgeliefert.

Ein Detail der beiden Bottlings ist besonders Simple-Sample-typisch: Jede Flasche kommt mit einem zusätzlichen 2-cl-Sample. Der Gedanke dahinter ist naheliegend, aber für Sammler und Genießer praktisch: Man kann den Whisky direkt probieren, ohne die große Flasche sofort öffnen zu müssen.

Gerade bei limitierten Einzelfässern ist das ein interessanter Mittelweg. Wer die Flasche sammeln, teilen oder später öffnen möchte, bekommt trotzdem einen ersten Eindruck ins Glas. Wer den Whisky direkt trinken möchte, hat mit dem Sample eine kleine Auftaktprobe – und mit der 0,5-l-Flasche den eigentlichen Dram für später.

Sauternes: Secret Highlands 14 Jahre Sauternes Wine Cask matured, 51,9 % vol., 83 Flaschen, 0,5-l-Flasche plus 2-cl-Sample, Gesamtinhalt 520 ml, ohne Farbstoff, nicht kühlgefiltert, Preis 69,90 Euro.

Zinfandel: Secret Highlands 13 Jahre Zinfandel Wine Cask matured, 53,8 % vol., 83 Flaschen, 0,5-l-Flasche plus 2-cl-Sample, Gesamtinhalt 520 ml, ohne Farbstoff, nicht kühlgefiltert, Preis 64,90 Euro.

Summer Wine Cask Duo: beide Abfüllungen zusammen, jeweils 0,5-l-Flasche plus 2-cl-Sample, Gesamtinhalt zusammen 1.040 ml, Duo-Preis 129,90 Euro statt 134,80 Euro im Einzelkauf, Duo-Vorteil 4,90 Euro.