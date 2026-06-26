Archie Rose kreiert ihren bisher rauchigsten Whisky

Die in Sydney ansässige Brennerei Archie Rose stellt mit Archie Rose Triple Smoked ihren bisher rauchigsten Whisky vor. Ihr Herstellungsverfahren umfasst drei Rauch-Komponenten: geräuchertes Malz, geräucherte Fässer und geräuchertes Wasser. Die Herangehens- Vorgehensweise erklärte Master Distiller Dave Withers so:

“Rather than following the well-worn path of traditional Scottish whisky, where smoke only touches the grain, Triple Smoked Single Malt embraces the unique character of this land through native Australian stringybark smoked malt, smoked casks and smoked water.”

Die Brennerei vermarktet Archie Rose Triple Smoked als „Australiens rauchigsten Whisky“. Die Abfüllung, die einen Alkoholgehalt von 46 % Vol. aufweist, ist ab dem 27. Juli über die Website der Brennerei sowie im hauseigenen Shop in Rosebery erhältlich. Es stehen 10.571 Flaschen zur Verfügung. Der Verkaufspreis liegt bei 139,99 AU$ (etwa 86 €).

Die Markteinführung des Archie Rose Triple Smoked feiert die Brennerei mit ihrem Whisky-Event „Triple Smoked, a Winter Whisky Event“. Auf der von uns aus gesehenen anderen Seite des Globus finden am 17. Juli im Cell Block Theatre der National Art School in Sydney neben Verkostungen des neuen Whiskys auch Live- und interaktive Essensstationen, bei denen das Kochen über Holzkohle, Flammen und Rauch im Mittelpunkt steht.