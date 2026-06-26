Serge verkostet: Zwei unabhängige Pulteney

Ja, die Zeit scheint stehengeblieben zu sein, im dem Ort Wick, im Norden der schottischen Ost-Küste gelegen. Zwar sind die Tage lange vorbei, in denen der Fisch-Fang den Menschen in der Stadt ein ausreichendes Einkommen bescherte. Doch die Atmosphäre des Ortes spiegelt diese Jahre wider, und Serge Valentin liebt es dort, bei einem Mackeson Stout noch Bonnie Tyler oder Kim Carnes aus der Jukebox zu hören. Nun gut.

Wick, das ist selbstverständlich, auch oder mittlerweile in erster Linie, die Heimat der Pulteney Distillery und ihres Whiskys, dem Old Pulteney. Zwei recht aktuelle Abfüllungen aus dieser Brennerei führt Serge zu einer Session zusammen. Eine gute Wahl war dies, wenn wir auf seine Benotungen schauen:

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