Serge verkostet: Grain Whiskys, Teil 2

North British, Invergordon, Strathclyde, Cambus und Dumbarton sind die Grain Distilleries, die den Stoff für den zweiten Teil der Grain-Verkostung von Serge Valentin liefern. Auch dabei: Eine Abfüllung von House of Hazelwood ist auch dabei, die gibt aber die Brennerei nicht an. Nachdem das Fass aber aus dem Privatbesitz der Familie Grant stammt (wie alle Whiskys unter der Marke), kann man mit fester Stimme und großer Sicherheit behaupten, dass es aus der familieneigenen Brennerei Girvan stammt.

Gute bis sehr gute Bewertungen gibt es in der Verkostung, und sogar 93 Punkte für die Girvan aus dem Jahr 1968:

Abfüllung Punkte

North British 33 yo 1991/2024 (43.3%, Tri Carragh, refill barrel, 163 bottles) 82 Invergordon 47 yo 1977/2025 (43.6%, Exquisite Casks, refill bourbon barrel, cask #7, 204 bottles) 83 North British 15 yo 2010/2025 (43.7%, Jean Boyer, Gifted Stills of Scotland, 2nd fill Port finish, 356 bottles) 85 Strathclyde 30 yo 1994/2025 (44.2%, Tri Carragh, 1st fill bourbon barrel, 204 bottles) 85 Cambus 31 yo 1993/2025 (50.9%, James Eadie, sherry butt, cask #48088, 349 bottles) 85 North British 26 yo 1998/2024 (56.5%, Lady of the Glen, oloroso hogshead, cask #596158, 142 bottles) 83 North British 32 yo 1991/2023 (45.6%, Zn09, Cyberpunk, first fill barrel, 244 bottles) 87 Dumbarton 25 yo ‘Batch 1’ (50.5%, Living Souls, refill barrels, 2025) 82 Invergordon 36 yo 1988/2024 (57.8%, Dramfool, Middle Cut, bourbon barrel, cask #1486, 156 bottles) 84 House of Hazelwood 1968/2022 (49.2%, OB, The Cask Trials, single grain, 303 bottles) 93

Und natürlich widmen wir unser Titelbild dem laut Serge Valentin deutlichen Gewinner dieser Verkostung, Girvan