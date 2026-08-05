Pack den Bademantel ein – so könnte man in Abwandlung eines bekannten Liedtextes die KYRÖ Sauna Stories Roadshow 2026 vorstellen, die auf Einladung von Gradls Whiskyfässla am 20. September 2026 im Leonardo Royal in Nürnberg Station macht. Dort wird dem Vernehmen nach auf die dritte Sauna Edition der finnischen KYRÖ-Destillerie vorgestellt – und auch sonst mit Speis und Trank ein richtiges Saunafest zelebriert (angezogen, versteht sich).

Mehr über die KYRÖ Sauna Stories Roadshow 2026 und wie Sie sich einen der dreißig begehrten Plätze sichern können, lesen Sie untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Die KYRÖ Sauna Stories Roadshow 2026 kommt nach Nürnberg

Da kommt so Einiges auf uns zu! Noch ist vieles unter Verschluss, aber ein Geheimnis dürfen wir schon lüften: Es wird die dritte Sauna Edition von Kyrö geben! Rauch trifft auf Weinfass, trifft auf Saunafinish (der Rest ist noch streng geheim)!

Wie es sich für echte Finnen gehört, wurde die Idee dazu natürlich in der Sauna geboren: Wir holen die Kyrö Sauna Road Show zu uns – inklusive einer original finnischen Sauna, die extra den weiten Weg aus Finnland antritt!

WO? LEONARDO ROYAL NüRNBERG

WANN? SONNTAG, 20.09.2026 AB 15 UHR

PREIS – 59 EURO INCL. 2 LONGDRINKS, DEN WHISKIES UND EINEM FINNISCHEN BÜFETT

WAS EUCH ERWARTET

Empfang & Kick-off: Herzliche Begrüßung an der Leonardo Bar mit einem erfrischenden Kyrö Highball.

Saunasession: Exklusives Sauna Stories Tasting mit Kyrö Co-Founder und Master Distiller Kalle Valkonen, direkt in der mobilen finnischen Sauna (keine Angst, niemand muss sich ausziehen)!

Aufwärmen & Tasting: Rückkehr ins Leonardo Restaurant, zweiter Kyrö Highball zur Abkühlung und anschließendes Whiskytasting mit Kyrö Brand Ambassador Micha Fritzen.

Finnisches Buffet: Stärkt Euch mit finnischen Spezialitäten für den restlichen Abend.

Meet, Greet & Bottle Signing: Kalle und Micha stehen Euch den gesamten Abend für Fragen zur Verfügung. Speziell für dieses Event gibt es die Kyrö Sauna Stories No.3 (und andere Kyrö Whiskys) zum Sonderpreis, die ihr Euch gerne signieren lassen könnt!

Bademantel Special: Wer stilecht im Bademantel erscheint sichert sich beim Kauf eines Kyrö Whiskys eine exklusive Überraschung aus dem Hause Kyrö!

SCHON GEWUSST?

Wir durften dieses Erlebnis bereits vor Ort in Isokyrö testen und versprechen Euch: Es wird unvergesslich! Wir waren garantiert nicht das letzte Mal in Finnland– dort, wo der wahrscheinlich verrückteste Whisky der Welt entsteht.

LASST UNS DIESES BESONDERE EVENT ZAHLREICH GEMEINSAM FEIERN!

Anmeldung nur unter event@whiskyfaessla.de oder im Laden.

Kartenvergabe nach Eingang der Reservierungen/Zahlung. Es sind 30 Personen geplant!