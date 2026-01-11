In Kooperation mit Stephan „Hösti“ Höstermann und The Single Cask bringt Gradls Whiskyfässla eine besondere Abfüllung zurVillage 2026 nach Nürnberg: einen Tomintoul 10yo aus einem Garrison Bourbon Barrel – in Fassstärke und limitierte Einzelfassabfüllung von 95 Flaschen. Den Whisky wird es nur auf der Messe geben, in einer schönen TSC Stofftüte und persönlicher Zeichnung oder Widmung von Hösti.

Mehr zum Bottling nachstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Nur auf der Village 2026: Tomintoul 10yo Single Cask Cask Strength aus dem Garrison Bourbon Barrel

Vor vielen Jahren haben wir Stephan Höstermann alias HÖSTI auf einer Veranstaltung kennengelernt. Unser erstes Whiskyprojekt war eine Elch Abfüllung in Kiel, namens „moin, moin, servusla“. Aeitdem ist Stephan für uns ein Freund und fester Bestandteil der Whisky(e)y Messe Village in Nürnberg.

Hierzu haben wir immer einen besonderen Whisky aus unserer „Wahlheimat“ Schottland ausgesucht.

Dieses Jahr sind es 95 Flaschen TOMINTOUL von The Single Cask, der in einem Garrison Bourbon Barrel (Cask No. 12) gereift ist. Dieser Whisky ist natürlich dem Sonderthema Panamerika gewidmet, darum Garrison Bourbon Matured!

Es war ein 100 Liter Fass, somit gibt es eben nur diese 95 Flaschen.

Destilliert am 26.01.2015, mit satten 62,2% Vol. abgefüllt.

Ein großes Dankeschön geht auch an TSC, die uns hier helfen, das Projekt in die Tat umzusetzen.

Tastingnotes haben wir noch keine, da der Whisky erst am PreOpening Tag der Village 2026 feierlich mit Hösti geöffnet wird.

Diesen Whisky wird es auch nur auf der Village 2026 mit einer wertigen TSC Stofftüte und persönlicher Zeichnung oder Widmung von Hösti geben.

Der Verkaufspreis liegt bei 119 Euro und ist nur am Stand E59 in Halle 12 auf der Village von Hösti persönlich zu bekommen, solange der Vorrat reicht.

Wir freuen uns auf Hösti in Nürnberg.