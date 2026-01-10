Eine Blindverkostung der etwas anderen Art bietet Simple Sample mir seinem Live-Onlinetasting am 4. Februar 2026 auf Facebook und Youtube: Während der Verkostung kann man auf die diversen Whiskys setzen und dabei seinen Favoriten bestimmen. Und das in Echtzeit.

Alles weitere dazu und die Verlinkung auf das Tasting Set finden Sie im nachfolgenden Artikel

Simple Sample: Whisky Poker – 6 Drams, 100 Chips pro Runde & ein Sieger am 4.2.26

wir machen was Neues. Und ja: Es wird blind. Es wird spannend. Und es wird ein bisschen… Poker.

Whisky Poker ist unser Live-Tasting-Format, bei dem du nicht nur verkostest – du setzt.

Am Ende steht eine glasklare Rangliste. Und ein Whisky, der sich den Pott holt.

Was du bekommst

6 × 2 cl (blind)

Live-Tasting am 04.02.2026

Teilnahme an unserem Whisky Poker inkl. Live-Ranking

Preis: 34,90 €

So funktioniert Whisky Poker (super easy)

Du verkostest alle 6 Whiskys blind (A–F).

Und dann kommt der Spielteil: In jeder Setzrunde hast du 100 Chips, die du frei auf die 6 Whiskys verteilst – komplett, nichts übrig lassen.

Wir spielen 4 Setzrunden – wie beim Poker:

1) Pre-Flop – Nase

Nur nach Geruch: Wo liegt dein Favorit?

2) Flop – Geschmack

Erster Schluck: Wer liefert wirklich?

3) Turn – Abgang

Finish & Länge: Wer bleibt stehen?

4) River – Preis/Value

Jetzt erst revealen wir den Preis – und du setzt nochmal:

„Würde ich den dafür kaufen?“

Nach jeder Setzrunde fließen alle Chips in die Live-Auswertung – und das Ranking verschiebt sich ständig.

Manche steigen wie Phönix aus der Asche auf. Andere werden auf dem River brutal gecallt.

Das Besondere: Live-Ranking

Du setzt live per Handy/Browser – und wir sehen gemeinsam, wie sich der „Pot“ aufbaut.

Das macht’s unfassbar spannend, weil sich das Ergebnis mit jeder Runde verändern kann.

Am Ende bilden wir aus allen Setzrunden eine finale Gesamtrangliste – und küren den Sieger des Abends.

Wir freuen uns auf jede Menge Überraschungen, ständige Veränderungen der Rangliste und vor allem auf die Auflösung ganz zum Schluss, welcher Whisky sich durchsetzen konnte!

Wichtig: Verkauf ab sofort (solange verfügbar)

Die Sets sind limitiert – wenn weg, dann weg.

Schnapp dir dein Set, sei am 04.02. live dabei und spiel mit.

Jetzt Whisky Poker sichern:

Wir freuen uns brutal auf diesen Abend – das wird nicht „nur ein Tasting“.

Das wird ein kleiner Whisky-Krimi am Pokertisch.

Slàinte!