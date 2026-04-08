Simple Sample Closed Distilleries Live Tasting #3 – am 20.05.2026

Lost Distilleries sind das Thema eines kommenden Livetastings von Simple Sample, genauer gesagt am 20. Mai 2026. Die Liste der Brennereien, die in diesem Sample vertreten sein werden, umfasst Legenden wie Rosebank, Port Ellen oder Glenury Royal – alles Bottlings, die nur mehr sehr schwer und sehr kostspielig zu bekomen sind.

Wenn Sie also Lust haben selbst herauszufinden, warum diese Whiskys zum Teil Kultstatus haben, können Sie das mit den untenstehenden Infos tun:

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Closed Distilleries Live Tasting #3 – am 20.05.2026 – 5x2cl von und mit Simple Sample

Hallo liebe Whiskyfreunde,

Closed Distilleries sind für viele Whiskyfans eine ganz besondere Kategorie. Es sind Brennereien, die längst geschlossen wurden und deren Stil heute nicht mehr reproduzierbar ist. Was von ihnen geblieben ist, sind alte Bestände, wenige Fässer und seltene Abfüllungen, die mit der Zeit immer schwerer zugänglich werden.

Genau darin liegt der besondere Reiz solcher Tastings: Man probiert nicht einfach nur reifen Whisky, sondern bekommt die Gelegenheit, ein Stück Whiskygeschichte im Glas zu erleben. Jede dieser Brennereien steht für einen eigenen Charakter, für eine eigene Zeit und für Profile, die in dieser Form unwiederbringlich sind.

Mit dem Closed Distilleries Live Tasting #3 setzen wir diese besondere Reihe nun fort. Auch diesmal erwartet euch ein Set, das sich ganz bewusst alten, seltenen und heute kaum noch verfügbaren Destillerien widmet. Ein Abend für Genießer, Sammler, Nerds und alle, die sich für historische Brennereistile begeistern.

Das 5x2cl Sample-Set richtet sich an alle, die solche Raritäten nicht nur sammeln oder bestaunen, sondern tatsächlich verkosten möchten. Gerade bei Closed Distilleries ist das keine Selbstverständlichkeit mehr, denn die Zahl verfügbarer Flaschen nimmt seit Jahren stetig ab.

Das Live Tasting findet am 20.05.2026 statt.

Start ist um 20:00 Uhr.

Die Verkostung läuft live auf YouTube / Facebook, kann aber selbstverständlich auch später noch in Ruhe nachgeschaut werden.

Das Set kostet 69,90 Euro und umfasst 5x2cl.

Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich ab dem 15.04.2026.

Nicht vergessen – den 20.05.2026 um 20:00 Uhr am besten direkt vormerken.

Wir freuen uns schon sehr auf dieses besondere Tasting und auf einen weiteren Abend mit außergewöhnlichen Whiskys aus längst geschlossenen Brennereien.