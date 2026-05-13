Serge verkostet: Zwei aus Rosebank

Bei alten Abfüllungen aus Rosebank kommen viele ins Schwärmen – und Serge Valentin ist da keine Ausnahme. Von der Brennerei in den Lowlands, die von Ian Mcleod Distillers wiederbelebt wurde findet man selten Bottlings, die nur ein Schulterzucken hervorrufen, und auch heute in der Time Warp Session gibt es nur sehr hohe Bewertungen.

Sehen wir uns die Verkostung in der Tabelle an, die Tasting Notes finden sich wie üblich bei Serge:

Abfüllung Punkte

Rosebank 1979/1991 (58.5%, Scotch Malt Whisky Society, #25.3) 89 Rosebank 34 yo 1991/2025 (53.1%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice Heritage Collection, First-Fill Bourbon Barrel) 92