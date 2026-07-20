Die Rosebank Distillery produziert wieder Whisky

Die Lowland-Brennerei Rosebank, 1993 eingemottet, erwarb Ian Macleod Distillers im Jahr 2017 und stellte Pläne zur Neueröffnung vor. Zwei Jahre später begann dieser Wiederaufbau, am 18.07.2023 konnte die Brennerei das erste Fass der neuen Rosebank Distillery befüllen. Und richtig gerechnet, dies ist jetzt drei Jahre her, und der Inhalt dieses Cask 0001 darf sich nach der notwendigen Reifezeit von drei Jahren nun offiziell „Whisky“ nennen.

Genau der richtige Zeitpunkt, fanden Head Distiller Neil Bulloch und sein Vorgänger Malcolm Rennie, sich diesem Fass und seinem Inhalt wieder mal zu widmen. Die Verkostung des ersten Whisky der neuen Rosebank Distillery hielten sie in einem Video fest, welches Sie auf Youtube finden können, und welches wir hier einbinden: