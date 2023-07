Rosebank Distillery befüllt erstes Fass

Ein historisches Datum für die Rosebank Distillery von Ian Macleod Distillers in den Lowlands: Mit heutigem Datum wurde dort – nach dem ersten Destillationslauf – das erste Fass der neuen Brennerei mit historischen Wurzeln abgefüllt.

Die über 150 Jahre alte und im Jahr 1993 eigemottete Rosebank Distillery hat damit wieder offiziell den Betrieb aufgenommen, nachdem sie seit 2019 restauriert wurde. Dabei wurde höchster Wert auf den originalgetreuen Nachbau der Stills gelegt – sie wurden durch Forsyths nach den alten Plänen von Abercrombie Coppersmiths neu gebaut. Auch den Brennprozess wfährt man so, wie er vor 30 Jahren gestaltet war. Auch benutzt man wieder worm tub condensers.

Das Fass, ein Refill Bourbon barrel, wird nun in den Lagerhäusern der Brennerei gelagert und gereift, zusammen mit den natürlich nachfolgenden Fässern.

Ab nächstem Jahr wird man die Brennerei auch wieder besuchen können, dann eröffnet das neue Besucherzentrum und ein zweistöckiges Parkhaus, um den erwarteten Zustrom von mehr als 50.000 jährlichen Besuchern bewältigen zu können.

Zitat von Macolm Rennie, Distillery Manager von Rosebank:

“We are incredibly proud to continue the journey of this iconic Scottish distillery, as we fill the first cask with new Rosebank spirit after more than 30 years.

Rosebank has historically been one of the most revered global whisky brands, and our distillery team have applied a wealth of experience to ensure Cask No.001 and subsequent releases follow in those footsteps.

We hope to reinstate Rosebank as the beating heart of the community in Falkirk, driving tourism and generating jobs as we rekindle the flames of the distinctive Lowland whisky brand.”