Rosebank Distillery öffnet am 7. Juni ihre Türen für die Öffentlichkeit

Nach einer vier Jahre dauernden Restaurierungsphase können Ian Macleod Distillers jetzt die Türen ihrer Rosebank Distillery am 7. Juni ihre Türen für die Öffentlichkeit öffnen. Die ehemalige Lost Distillery nahm ihre Tätigkeit zwar bereits im Juli 2023 auf, doch ein Brennerei-Besuch war bisher nicht möglich. Jetzt erwartet Rosebank Besucher aus der ganzen Welt in ihrem Besucherzentrum. Destillerie-Touren sind an jedem Tag der Woche verfügbar und können online gebucht werden. Drei Touren werden angeboten: Rosebank Reawakening (£25 pro Person), Rosebank Rekindled (£95 pro Person) und Rosebank Revered (£300 pro Person).

Copyright Jochen Wied

Die Rosebank Distillery liegt am Ufer des Forth & Clyde Kanals in Falkirk und wurde 1840 gegründet. Im Jahr 1993 erfolgte ihre Schließung, das Gelände und die Brennerei lagen brach.

2017 erwarben Ian Macleod Distillers diese Lost Distillery, zwei Jahre später erhielt das Unternehmen die Baugenehmigung für den Wiederaufbau der Brennerei, der dann im Sommer 2023 fertig gestellt werden konnte.