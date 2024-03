Exquisite Whiskykreationen und spannende Aktionen: The Singleton kündigt in ihrer heutigen Pressemitteilung die Zusammenarbeit mit dem renommierten Berliner Koch und Gastronom The Duc Ngo an.

Gemeinsam entwickelt wurden innerhalb dieser Partnerschaft vier Signature Serves, die Kreationen mit The Singleton mit Gerichten von The Duc Ngo kombiniert. Alle The Singleton x The Duc Ngo Food-Pairings und Rezepte sind online direkt bei Malts.com zu finden, das Rezept für den Cocktail Red Velvet, das auf das Gericht Rote Beete mit Schokolade von The Duc Ngo abgestimmt ist, finden Sie in der folgenden Presseaussendung.

Zusätzlich entsteht innerhalb dieser Partnerschaft ein Gewinnspiel, bei dem ein Dinner in Form eines 4-Gänge-Menüs im Le Duc Salon in Berlin den Gewinn darstellt. Mehr Informationen zu diesem Gewinnspiel finden Sie hier, so wie auch in der nun folgenden Pressemitteilung zur Partnerschaft von The Singleton und The Duc Ngo:

Grenzenlos kulinarisch – The Singleton und The Duc Ngo starten exklusive Partnerschaft

Berlin, 25.03.2024 – Exquisite Whiskykreationen und spannende Aktionen – die Welt des luxuriösen Genusses erhält eine aufregende neue Partnerschaft: The Singleton kündigt die Zusammenarbeit mit dem renommierten Berliner Koch und Gastronom, The Duc Ngo, an. Gemeinsam haben sie ein Ziel vor Augen: Erlebnisse zu schaffen, die den erstklassigen Geschmack von Single Malts für alle zugänglich machen.

Köstliche Gerichte gepaart mit köstlichen Drinks

The Singleton und The Duc Ngo haben gemeinsam vier Signature Serves entwickelt, die die Finesse beider Parteien unterstreichen. So ist zum Beispiel der Red Velvet mit The Singleton of Dufftown 12 YO abgestimmt auf The Duc Ngo’s köstliche Rote Beete mit Schokolade. Alle The Singleton x The Duc Ngo Food-Pairings und Rezepte sind online direkt bei Malts.com zu finden.

Der Auftakt der Partnerschaft wird außerdem von einem Gewinnspiel begleitet: Ein Dinner im exquisiten Le Duc Salon in Berlin wartet auf die/den glückliche/n Gewinner:in. Das Abendessen wird in Form eines 4-Gänge-Menüs mit den entwickelten Rezeptkombinationen serviert. Weitere Informationen zum Gewinnspiel gibt es hier.

Kulinarische Kühnheit trifft auf Whisky-Raffinesse

The Duc Ngo, ein herausragender Name in der europäischen Kochszene, eroberte mit seiner unkonventionellen asiatischen Spitzenküche die Gaumen der Welt. Mit mittlerweile 14 Restaurants, vom “893 Ryōtei” oder “Funky Fish” in Berlin bis zum “Club L’indochine Restaurant” in Saint-Tropez, unterstreicht er seine einzigartige Position.

Doch auch The Singleton beeindruckt schon seit Jahrzehnten mit seinem unvergesslich fruchtig-milden Geschmack und ist in der Whisky-Szene kein unbeschriebenes Blatt. Der schottische Single Malt bewegt vor allem dazu, aus der Komfortzone zu treten, offen für Neues zu sein und mehr im Leben zu genießen.

“Für mich ist die Partnerschaft mit The Singleton wie die perfekte Komposition eines Gerichts. Jeder Bestandteil trägt dazu bei, ein unvergessliches Geschmackserlebnis zu kreieren. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit und auf die kommenden Monate”, so The Duc Ngo.

WORD CLASS – Die Kunst der perfekten Kombination

Auch bei der diesjährigen WORLD CLASS-Competition wird die Kooperation mit The Duc Ngo eine zentrale Rolle spielen. Anfang Juni dürfen sich die besten Bartender Deutschlands miteinander messen und um den Titel des/der WORLD CLASS Bartender of the Year 2024 mixen.

Eins der The Singleton x The Duc Ngo Rezepte ist unten zu finden. Weitere Informationen zum Content und das Gewinnspiel gibt es hier.

Rezept Red Velvet – passend dazu: Rote Bete und Schokolade

Zutaten

5 cl The Singleton of Dufftown 12 YO

3 cl frisch gepresster Zitronensaft

1,5 cl Himbeersirup

0,5 cl Haselnusslikör

0,5 cl Kaffeelikör

Zubereitung

1. Tumbler mit Eis füllen.

2. Zutaten im Glas aufbauen.

3. Umrühren

4. Mit Schokolade-Pinselstrich am Glas garnieren

Enthält 16 g Alkohol.