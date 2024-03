TTB-Neuheiten: Erste Label der Diageo Special Release 2024

Recht früh in diesem Jahr tauchen die ersten Label der Kollektion Special Releases 2024 von Diageo in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auf – im vergangenen Jahr dauerte es bis zum April, bis die ersten Etiketten dort eingereicht wurden. Insgesamt finden sich hier aktuell sieben neue Eintragungen von Diageo in die Datenbank, möglicherweise folgt in der nächsten Zeit noch eine weitere. Denn die Special Releases 2023 bestanden aus acht Bottlings, wie auch bereits im Jahr davor.

Für dieses Jahr kündigen sich innerhalb der Diageo-Serie Special Releases Abfüllungen aus den Brennereien Benrinnes, Caol Ila, Lagavulin, Mortlach, Roseisle und Talisker sowie von The Singleton an.

In Detail:

Doppelt gereift, unter anderem in „american und european wine cask“, so stellt sich Bennrines 21 yo vor. Die Abfüllung kommt mit 55,4 % Vol. in Fassstärke in die Flaschen, die Label sehen so aus:

Die Islay-Brennerei Caol Ila ist 2024 mit ihrem ungetorften Malt in diesem Jahr wieder Teil der Special Releases. Nach 11 Jahren Reifezeit kam Caol Ila 11 yo in Fassstärke mit 57,3 % Vol. in die Flaschen. Hier die Eitketten:

Nach dem überraschenden Finish in Tequila-Fässern im letzten Jahr stellt sich die Konstante in den Special Releases Lagavulin 12 yo wieder wie gewohnt vor. „Matured in first-fill ex-bourbon and refill casks“, und mit 57,4 % Vo. abgefüllt, so ist dieses Bottling auf dem Label beschrieben:

Kein Alter, jedoch ein Finish in italienischen Ramandolo Weißwein- und Sangiovese Rotwein-Fässern, das sind die Angaben zum Mortlach Sepecial Release 2024. Dieser kam mit 57,5 % Vol. in die Flaschen, die dieses Etikett schmückt:

Auch die Brennerei Roseisle ist 2024 wieder Bestandteil der Special Release Reihe. Der Single Malt hat erneut ein Alter von 12 Jahren, seine Reifung geschah allerdings in „first-fill ex-bourbon and refill casks“. Roseisle 12 yo ist mit 55,6 % Vol. abgefüllt, hier die Etiketten:

Aus der Glen Ord Distillery kommt in diesem Jahr die The Singleton Abfüllung der Special Releases. Der Whisky ist 14 Jahre alt und reifte „life-long in first-fil ex-bourbon casks, part-finished in casks of pyrrenean and spanish oak ends“. Das sind die Label des The Singleton 14 yo:

Acht Jahre alt und „finished in stone-spun and lightly re-toasted casks“, das ist der Beitrag der Talisker Distillery zu den Speciales Releases 2024. Das Etikett weist das Abfüllen des Talisker 8 yo in Fassstärke mit 58,7 % Vol. aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.