TTB-Neuheit: Oban 10 yo Special Release 2024

Als in der vergangenen Woche die ersten sieben Label zu Diageos’s Special Releases 2024 in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auftauchten, vermuteten wir, dass es möglicherweise auch in diesem Jahr erneut acht Abfüllungen sein könnten. Heute erscheint ein weiteres Etikett, und auch 2024 ist wieder ein Bottling aus der Oban Distillery Teil dieser Serie. Oban 10 Year Old finished in charred American Oak barrels, seasoned with Oloroso Sherry, so ist der Single Malt auf dem Label beschrieben, das so aussieht:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.