Die Abfüllungen der Benromach Distillery werden in Deutschland ab sofort von Kirsch Import vertrieben. Darüber informiert uns der Importeur und Distributor aus Niedersachsne in seiner heutigen Pressemitteilung, die hier folgende finden:

Nostalgische Single Malts: Benromach jetzt neu bei Kirsch Import

Stuhr, 02.04.2024 Benromach ist Whisky für Whisky-Fans. Der authentische Single Malt, den alle Enthusiasten einmal im Glas gehabt haben sollten, wechselt in Deutschland den Vertrieb und bereichert ab sofort das umfangreiche Portfolio von Kirsch Import.

Bildnachweis: Benromach Distillery Company Ltd.

Die ursprünglich 1898 erbaute Benromach Distillery blickt auf eine lebhafte Geschichte zurück – und schreibt sie weiter. In der Speyside, nahe der Küste am Rand der Stadt Forres gelegen, wurde sie 1998 nach fünfjährigem Umbau von der Familie Urquhart wiedereröffnet. Die Urquharts sind ebenso im Besitz des unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail. Mit der Benromach Distillery verwirklichen sie ihren Traum von einer eigenen Brennerei und beleben mit ihrem Single Malt Whisky einen verloren gegangenen Speyside-Charakter wieder: ausgewogen, doch voluminös, mit einem Hauch von Rauch.

Bildnachweis: Benromach Distillery Company Ltd.

Seit Beginn wird bei der Produktion von Benromach auf Handarbeit großer Wert gelegt. Zur Verwendung kommen Torf aus den schottischen Highlands und Distillers sowie Brewers Yeast. Mit sehr langen Fermentationszeiten reifen die aromatischen New Makes ausschließlich in First Fill Casks, die in traditionellen Dunnage Warehouses lagern. Das Ergebnis sind preisgekrönte Single Malt Whiskys, geprägt von ihren Machern.

In Deutschland übernimmt das niedersächsische Familienunternehmen Kirsch Import ab sofort die Einfuhr, den Vertrieb und das Marketing von und für Benromach. Firmeninhaber Christoph Kirsch sagt:

„Wir freuen uns, nach langjähriger Zusammenarbeit mit Gordon & MacPhail unser Portfolio jetzt auch um Benromach zu erweitern. Mit gestandenem Know-how handwerklich erstklassig produziert und geschmacklich herausragend, passen die Single Malts perfekt ins Sortiment.“

Gordon Muir, Head of Sales bei Gordon & MacPhail bestätigt:

„Wir sind froh, mit Benromach zu Kirsch Import zu wechseln. Mit Gordon & MacPhail fühlen wir uns bei Christoph und seinem Team bestens aufgehoben und blicken erfreut einer weiterhin erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen, jetzt verstärkt durch unsere Kultmarke Benromach.”

Benromach Single Malts: wohlschmeckendes Ergebnis echter Handarbeit

Die Core Range wird angeführt vom Benromach 10 y.o., der zu etwa 60 Prozent in Sherryfässern und zu 40 Prozent in Bourbon Casks reift. Zarter Rauch ergänzt mit zehn bis zwölf ppm Fruchtnoten, Malz sowie Vanille und verleiht dem Bestseller Tiefe.

Bildnachweis: Benromach Distillery Company Ltd.

Für den Benromach 21 y.o. wird das Fassverhältnis umgedreht. Der elegante Speysider entfaltet köstliche Noten von Sevilla-Orange, Bratapfel, Süße und Würze und klingt mit weichem Rauch langsam aus.

Bildnachweis: Benromach Distillery Company Ltd.

Trotz knackiger Fassstärke behält der Benromach Cask Strength seine Weichheit. Im aktuellen Batch aus 2014 entdecken erfahrene Genießer üppige Aromen von Sherry und Zimt mit Orange, Fruchtkompott und dem charakteristischen Rauch im Finish.

Bildnachweis: Benromach Distillery Company Ltd.

Ein rarerer Tropfen, der nur einmal im Jahr produziert wird, ist der Benromach 40 y.o. Er reift ausschließlich in Sherryfässern und wird in Fassstärke abgefüllt. Wer eine der 1.098 Flaschen des 2022er Batches ergattert, wird mit Apfel und festlichen Gewürzen, Zitrusfrucht und einem Hauch von Bienenwachspolitur entlohnt.

Bildnachweis: Benromach Distillery Company Ltd.

Die Reihe Contrasts macht den Namen zum Programm und experimentiert mit Single Malts abseits des für Benromach üblichen. So wird der Benromach Contrasts: Organic etwa aus ungetorftem Bio-Gerstenmalz gebrannt und reift in Virgin Oak Casks. Der erste je biozertifizierte Single Malt Scotch ist ein süßes, zugängliches Erlebnis mit Noten von Vanille, Toast, Banane, Milchschokolade und Gewürzen.

Über Benromach Distillery

Die ursprünglich 1898 erbaute Benromach Distillery liegt im Norden der Speyside, nahe der Küste am Rand der Stadt Forres. 1998 wurde sie von der Familie Urquhart, der auch der unabhängige Abfüller Gordon & MacPhail gehört, wieder zum Leben erweckt. Die Familie wollte von Beginn an den Lebenstraum verwirklichen, einen Single Malt Whisky herzustellen, der einen klassischen Speyside-Charakter hat: ausgewogen, mit einem leichten Hauch von Rauch. Bis heute wird hierbei auf Handarbeit großer Wert gelegt. Für Führungen und Verkostungen steht der Öffentlichkeit ganzjährig ein modernes Besucherzentrum zur Verfügung.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 48 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.