Nachrichten zu prämierten Abfüllungen und News zu neuen Bottlings erreichen uns aus der Speyside-Brennerei Benromach:

Bei Meininger’s International Spirits Award werden Benromach 10 yo und Benromach Cask Strength mit einer Goldmedaille prämiert, Benromach 15 yo wird sogar mit Großem Gold und zum Scottish Whisky Single Malt des Jahres 2024 gekürt.

Auch zwei neue Abfüllungen in der Contrasts-Reihe der Destillerie sind erschienen: Benromach Contrasts: Peat Smoke 2014/2024 und Benromach Contrasts: Virgin Oak 2013/2024.

Mehr zu den bei Meininger’s International Spirits Award prämierten Abfüllungen von Benromach und den beiden neuen Abfüllungen in der nachfolgenden Aussendung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Goldig-Gutes von Benromach: Whisky des Jahres & neue Contrasts

Stuhr, 23.07.2024 Der leicht rauchige Charakter von Benromach lässt sich erneut in Gold aufwiegen – bei Meininger’s International Spirits Award räumte der renommierte Scotch Single Malt mit seinen zehn- und fünfzehnjährigen Klassikern ab. Und jenseits des Tellerrandes tischen die Speysider jetzt neues, experimentell-torfiges der Contrasts-Reihe auf.

Als schottische Gerste noch leicht über lokalem Torf gedarrt wurde, hatten Speyside Single Malts einen ganz anderen Charakter als heute. Die 1898 erbaute Benromach Distillery ist stolz darauf, dieses Erbe mit dem zart rauchigen Charakter ihrer handgemachten Whiskys zu bewahren. Genießende sind begeistert, wie zuletzt etwa Prämierungen bei Meininger’s International Spirits Award belegten: Benromach 10 y.o. und Benromach Cask Strength freuen sich über Goldmedaillen, während der Benromach 15 y.o. mit Großem Gold und zum Scottish Whisky Single Malt des Jahres 2024 gekürt wurde.

Gute Neuigkeiten gibt es auch für die Contrasts-Range, in der Benromach mit Single Malts abseits des für die Brennerei Üblichen experimentiert. Hier steht ein neues Batch des Benromach Contrasts Peat Smoke bereit. In First Fill Bourbon Casks gereift, bietet er Rauch- Fans bei 57 ppm kräftige Vanillenoten, die zu Zitronensorbet und Aprikose übergehen und mit rauchiger Lagerfeuerglut ausklingen.

Der Benromach Contrasts: Virgin Oak 2013/2024 ist eine Erweiterung der Range. Für die Premiere wurden eigens Fässer in der Speyside gefertigt und schonend ausgebrannt, bevor sie mit Benromach Whisky gefüllt wurden. Das Ergebnis ist ein duftender Single Malt mit Aromen von getrockneten Bananen, Zitrone und Karamell in der Nase. Üppige Noten von Sevilla-Orangenschalen bespielen in Kombination mit Butterscotch und sanftem Rauch den Gaumen. Langanhaltende Zitrusnoten gestalten das Finale.

Benromach Contrasts: Peat Smoke 2014/2024

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Destillationsjahr: 2014

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

Abfülljahr: 2024

Alter: 9 Jahre

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Verkostungsnotizen

Nase: Sehr kräftiger Rauch mit duftender Vanille und leichten Zitrusschalen. Ein Hauch von Äpfeln, ergänzt durch weiße Schokolade.

Geschmack: Weich, mit gerösteter Eiche, Honig und süßen reifen Früchten. Butterscotch- und Marshmallow-Noten führen zu einem Zitronensorbet, das von süßem Rauch begleitet wird.

Nachklang: Mundschmeichelnde Süße und Lagerfeuerglut.

Benromach Contrasts: Virgin Oak 2013/2024

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Destillationsjahr: 2013

Fasstyp: Virgin American Oak Casks

Abfülljahr: 2024

Alter: 10 Jahre

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Verkostungsnotizen

Nase: Duftende getrocknete Banane mit frisch gepresster Zitrone und weichem Vanillefudge.

Gaumen: Sevilla-Orangenschale mit sattem Buttertoffee und sanftem Rauch.

Nachklang: Lang anhaltende Zitrusfrüchte mit nachklingenden Noten von reifem Eichenholz.