Neu bei Kirsch Import: Sherry Single Casks der Reihe Symington’s Choice

Sechs neue Sherry-Einzelfass-Abfüllungen aus der Reihe Symington’s Choice des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage sind am heutigen Dienstag die Neuheiten, die uns Kirsch Import vorstellt.

Hier alle Details

Für Anspruchsvolle ausgewählt:

Sherry Single Casks der Reihe Symington’s Choice

Andrew Symington ist Experte im Aufspüren exklusiver Scotch Whiskys. Für die Serie Symington’s Choice trifft der Signatory-Gründer persönlich eine Auswahl aus seltenen und mit hoher Kunstfertigkeit gereiften Fässern.

Darunter finden Anspruchsvolle zum Beispiel Geheimtipps wie den als Single Malt raren, aber hervorragenden Auchroisk 2008/2025. Er durfte seine 16 Jahre ebenso im First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead krönen wie der ölige Mannochmore 2008/2025 aus der erst 1971 erbauten Speyside-Brennerei. Mit seinen malzigen, fruchtigen und sahnigen Eigenschaften ist Single Malt von Teaninich Hauptbestandteil für Johnnie Walker – und entsprechend selten. Der Teaninich 2007/2025 ist ein 17 Jahre altes Fundstück mit Sherry-Finish.



Eine individuelle Perspektive auf den milden, blumigen und ebenfalls für Blends beliebten Single Malt der Linkwood Distillery wirft Signatory mit dem Linkwood 2009/2025. Seinen kräftigen Mahagoniton verdankt er der Vollreifung im Oloroso Sherry Butt, ebenso wie der würzige Senior der Runde, der 18-jährige Aultmore 2006/2025. In einem der großen andalusischen Fässer veredelt und in sechs unterschiedlich geformten Stills destilliert, ist der Mortlach 2007/2025 mit großer Tiefe und Komplexität ausgestattet.

Auchroisk 2008/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

16 Jahre

Dest.: 20/09/2008

Abgef.: 18/02/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 6

340 Flaschen (insgesamt)

57,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mannochmore 2008/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

16 Jahre

Dest.: 17/09/2008

Abgef.: 17/02/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 1

351 Flaschen (insgesamt)

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Teaninich 2007/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

17 Jahre

Dest.: 22/11/2007

Abgef.: 17/02/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 4

351 Flaschen (insgesamt)

55,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2009/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

15 Jahre

Dest.: 30/07/2009

Abgef.: 17/02/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 5

690 Flaschen (insgesamt)

55,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aultmore 2006/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

18 Jahre

Dest.: 10/04/2006

Abgef.: 18/02/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 900192

594 Flaschen (insgesamt)

65,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mortlach 2007/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

17 Jahre

Dest.: 27/11/2007

Abgef.: 14/02/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)

Fassnr.: 202

680 Flaschen (insgesamt)

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert