Whiskymax stellt sich neu auf: Marcel Uhrig steigt zum Geschäftsführer auf

Nachdem Whiskymax Import bereits seit 2024 das eigene Importportfolio kontinuierlich um am Markt etablierte Marken wie The Cooper’s Choice, Dràm Mòr und W.D. O’Connell erweitern konnte, gibt es auch im Unternehmen selbst Neuigkeiten zu vermelden:

Seit Januar 2025 ist Marcel Uhrig, seines Zeichens seit 2021 im Unternehmen und als Vertriebsleiter tätig, nun zum Geschäftsführer aufgestiegen und fungiert zusammen mit dem bisherigen Geschäftsführer und Inhaber Jürgen Barthel in einer Art Doppelspitze. Während Uhrig weiterhin auch die Tätigkeiten als Vertriebsleiter übernimmt und damit für das operative Geschäft verantwortlich zeichnet, fallen die allgemeinen administrativen Aufgaben in das Ressort von Jürgen Barthel.

In diesem Zuge ist es aus Sicht von Whiskymax Import nun folgerichtig, dass sich auch die Unternehmensform ändert – neu ist die Whiskymax GmbH.

„Whiskymax war schon immer mehr als eine ‚reine Arbeit‘ für mich – es ist vielmehr über die Jahre zu einem Herzensprojekt geworden. Insofern war es für mich keine Frage, als sich die Option ergab, Anteile der Firma zu erwerben und damit noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere die Entwicklung im letzten Jahr zeigt deutlich, dass wir offenkundig vieles richtig machen – sonst würden großartige Marken wie Dràm Mòr und The Cooper’s Choice nicht zu uns wechseln. Wir haben nicht nur viel Freude an dem, was wir tun, sondern vor allem noch viel vor!“