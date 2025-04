Whisky meets design: The Balvenie und der Künstler und Designer Dr. Samuel Ross MBE präsentieren die skulpturale Installation TRANSPOSITION für die The Balvenie Fifty Collection (wir stellten Ihnen diese Kollektion in zwei Posts im vergangenen August vor).

The Balvenie und Samuel Ross erwecken Whisky-Kultur in Kunstinstallation TRANSPOSITION zum Leben

The Balvenie verkündet ein Debüt mit dem Künstler und Designer Dr. Samuel Ross MBE und seinem Atelier SR_A auf der Milan Design Week: Die skulpturale Installation TRANSPOSITION in der Old Foundry im ikonischen Isola-Viertel fängt die Zukunft der Gastfreundschaft ein: ein Zusammenspiel aus industrieller Handwerkskunst mit natürlichen Elementen. Ross ist bekannt für seine Formensprache, in deren Spannungsfeld Mode, Industriedesign und Fine Art zusammenfließen.

Seit jeher setzt Samuel Ross sich in seinen Kreationen mit der Bedeutung von Handwerkskunst auseinander – abstrakt, disziplinübergreifend und stets mit einem feinen Gespür für Form und Wirkung. Für die The Balvenie Fifty Collection entwickelte er eine kraftvolle visuelle Sprache, die ein halbes Jahrhundert verflochtener Geschichten in eine sinnliche Hospitality Experience überführt. Seine Arbeit schlägt eine Brücke zwischen über Generationen überlieferten traditionellen Handwerkspraktiken und zeitgenössischer Gestaltung – ein Zusammenspiel von Design und Gastlichkeit, das alle Sinne einbezieht.

“TRANSPOSITION ist die Begegnung zweier Welten – der natürlichen Elemente und des vom Menschen Geschaffenen, des traditionellen Handwerks und der industriellen Fertigung.”

„TRANSPOSITION – ein skulpturaler Raum, in dem sich die Beziehung zu deinem Geschmackserlebnis neu definiert.“

Die eng mit ihrem Standort verbundene Installation TRANSPOSITION inszeniert hochaufragende Skulpturen aus Kupfer – als künstlerisches Statement, das den Geist der Destillation einfängt. Über das gesamte Gebilde hinweg fließen vertikale Ströme, die authentische Sinneserfahrungen anregen – inspiriert von der alchemistischen und zugleich präzisen Herstellung des Whiskys. Nebel, Schatten, Licht und Klang verbinden sich hier zu einem atmosphärischen Erlebnis.

Eine kunstvoll modellierte Bar aus Kupfer serviert exklusiv ausgewählte Single Malt Whiskys von The Balvenie – individuell inszeniert durch sorgfältig kuratierte Gläser. Bei der Verkostung von The Balvenie inmitten der Welt von TRANSPOSITION tauchen Gäste in unterschiedliche Perspektiven und Sinneseindrücke ein. Jeder Blickwinkel, jeder Reiz führt tiefer in eine persönliche, ganzheitliche Erfahrung – getragen von Samuel Ross’ Vision von Landschaft, Licht, Klang und Atmosphäre. Unser Verständnis von Gastfreundschaft stellt das Individuum in den Mittelpunkt – kein Weg durch TRANSPOSITION gleicht dem anderen.

Die The Balvenie Fifty Collection ist eine Hommage an Geschichten, die über fünf Jahrzehnte hinweg von Menschen, Handwerkskunst und Weitblick erzählen. Ausgedrückt durch drei einzigartige Editionen, wird die The Balvenie Fifty Collection nur in begrenzter Zahl an Flaschen in den nächsten drei Jahren lanciert. Die First Edition, erschienen im August 2024, ist ein außergewöhnliches Single Cask – gereift in einem Fass aus europäischer Eiche, abgefüllt im Jahr 1973 und von Malt Master Kelsey McKechnie persönlich selektiert. Für die Second Edition ergänzt Kelsey McKechnie einen zweiten Fasscharakter: ein Hogshead aus amerikanischer Eiche, ebenfalls aus dem Jahr 1973. In der Third Edition vereint sie beide mit einem American Oak Barrel, befüllt im Jahr 1974 – und vollendet so die Vermählung dieser außergewöhnlichen Drei.

Samuel Ross bewegt sich zwischen verschiedenen kreativen Disziplinen und ist bekannt für seinen spielerischen Umgang mit industriellen Materialien. Seine Arbeiten verbinden Gestaltung und Experimentierfreude, vereinen kulturelle Einflüsse und zeugen von einer gestalterischen Freiheit, die über Generationen hinweg inspiriert. An der Schnittstelle von Kunst und Industrie hat Ross weitreichende Anerkennung erlangt – mit zahlreichen Auszeichnungen und Werken, die heute Teil der Sammlungen des Metropolitan Museum of Art und des Victoria & Albert Museum sind.

TRANSPOSITION von The Balvenie x Samuel Ross wird auf der Mailand Design Week am 8. April 2025 enthüllt.

Öffnungszeiten: Dienstag, 8. April: 11:00 – 17:00 Uhr, Mittwoch 9. bis Freitag 11. April: 11:00 – 20:00 Uhr

Adresse: Old Foundry, Isola-Viertel, Via Genova Thaon di Revel, 21, Mailand