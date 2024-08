Balvenie präsentiert erste Abfüllung in der The Balvenie Fifty Collection

Auch wenn Zeit nicht der einzige Faktor in der Geschmacksentwicklung eines Whiskys ist, so ist er doch ein wichtiger Bestandteil von ihr. Ein gut kuratiertes Fass, das mehrere Jahrzehnte Zeit hatte, den in ihm reifenden Whisky zu beeinflussen, kann ihn in eine neue, eigene Kategorie heben.

Anzunehmen steht, dass The Balvenie für die neue The Balvenie Fifty Collection, die in Jahresabstand drei besondere 50 Jahre alte Whiskys präsentieren wird, genau solche Fässer ausgesucht hat, besser gesagt: Master Master Kelsey McKechnie, die Nachfolgerin des legendären David Steward OBE.

Die The Balvenie Fifty Collection First Edition wurde 1973 ins Fass gelegt (ein europäisches Eichenfass, genauer gesagt ein Refill Butt) und jetzt mit 53,2% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Die Abfüllung soll laut der Brennerei Zeugnis von der Kunstfertigkeit der Menschen in der Destillerie ablegen und selbst nach 50 Jahren noch den typischen, honiglastigen Stil der Whiskys von The Balvenie zeigen. Auch mit der Verpackung will man die Hochwertigkeit des Whiskys untertstreichen: Einige Elemente der Flasche sind mit einer 14-karätigen Goldauflage verziert, die Holzverpackung, eine vierlagige, verwobene Helix aus 100 Einzelteilen, stammt von Croglin Limited.

Kelsey McKechnie sagt darüber:

“Each Edition in this collection is a testament to the craftsmanship that has defined our liquid over the past 50 years. The unique characteristics of these rare casks come together to create a truly exceptional experience and set a new benchmark for our contribution to the rare and extraordinary whisky market at Balvenie. Using a refill butt for the First Edition in this collection provides us with a distinctive flavour thread that will run through our next two releases, demonstrating the spectrum of flavours and aromas in our aged spirit. It is a celebration of our legacy, our passion, and our unwavering commitment to producing some of the finest whiskies in the world.”