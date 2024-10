Serge verkostet: Balvenie als Trio

Schon immer sehr geschätzt auf Whiskyfun wurde die Speyside-Brennerei und Marke Balvenie und ihre Whiskys. Auch hier finden wir immer häufiger, dass für Lagerung und Reifung ungewöhnliche Fässer zum Einsatz kommen. The Balvenie schuf für diese Malts mit ‘A Collection of Curious Casks’ eine eigene Reihe, aus der zwei Abfüllung ein Platz in der Verkostung des Tages finden. Das dritte Bottling im Bunde ist ein Burnside 27 yo von Halcyon Spirits. Dieser Whisky stammt auch aus der Brennerei Balvenie, ihm wurde allerdings noch etwa Malt ein anderen Destillerie beigefügt, so dass er nun ein Blended Malt ist.

Wenig überraschend erhalten die Abfüllungen heute hohe Bewertungen, wobei allerdings bei das Curious Cask French pineau cask finish mit 85 Punkten die wenigsten erhält. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Balvenie 14 yo (47.8%, OB, A Collection of Curious Casks, American bourbon barrel, 2024) 87 Balvenie 18 yo (47.9%, OB, A Collection of Curious Casks, French pineau cask finish, 2024) 85 Burnside 27 yo 1996/2024 (52.9%, Halcyon Spirits, blended malt, release #4, sherry finish) 90

Balvenie. © Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen