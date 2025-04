Neu bei Kirsch Import: Weitere Batches der Signatory Vintage 100 Proof Edition sowie Best Dram News

Am heutigen Dienstag finden wir in den Neuheiten von Kirsch Import sieben neue Single Malts, die in Kürze ihren Weg in den deutschen Handel finden werden. Vom unabhängigen Abfüller Signatory Vintage kommen die 100 Proof Grain Edition #2 sowie die 100 Proof Edition #36, #37 und #38. Und Best Dram veröffentlicht drei neue Abfüllungen aus (Likör-)Weinfässern.

Hier alle Infos:

Single-Malt- & Single-Grain-Spartipps:

Hohe Prozente treffen auf niedrige Preise

Unabhängig abgefüllte Qualitätswhiskys von angemessenem Alter, die hohe Volumenprozente mit einem niedrigen Preis verbinden: Das ist die Signatory Vintage 100 Proof Edition in der Kurzform. Ihre vorteilhaften Eigenschaften demonstriert die Reihe jetzt mit vier Neuheiten.

Vanille, Gebäck und Sherry-Süße: Mit dem zugänglichen North British 2009/2025 setzt Signatory die Grain Edition fort. Der Single Grain aus Edinburgh ruhte 15 Jahre lang in Oloroso Sherry Butts und Bourbon Barrels.



Wo einst Mehl gemahlen wurde, destilliert Strathmill mit Unterbrechungen seit 1891 einen fruchtig-würzigen Speyside Single Malt. Als Originalabfüllung kommt dieser nicht auf den Markt. Wer den Whisky entdecken möchte, greift zu unabhängigen Abfüllungen wie dem Strathmill 2012/2025, dem Signatory zwölf Jahre Vollreifung in First Fill Oloroso Sherry Butts gönnte.



An Entdecker richtet sich auch der leichte Glen Spey 2015/2025. Der Geheimtipp entspringt einer von fünf Brennereien des Örtchens Rothes. Während seiner neunjährigen Ruhezeit in Oloroso-Fässern entwickelte er Noten von Früchten, Nüssen und Malz.



Der Orkney (HP) 2010/2025 lässt Heidekraut und Honig auf zarten Torfrauch, Vanille und fruchtige Süße treffen. Dafür reifte der „mystery malt“ von den stürmischen Inseln 14 Jahre lang in mit Sherry und Bourbon vorbelegten Fässern.

North British 2009/2025

Signatory Vintage Lowland Single Grain Scotch Whisky

100 Proof Grain Edition #2

15 Jahre

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts, Bourbon Barrels

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Strathmill 2012/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #36

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Spey 2015/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #37

9 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Orkney (HP) 2010/2025

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #38

14 Jahre

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts, Bourbon Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Beeren, Schokoladeneis & Torfrauch:

Best Dram News aus (Likör-)Weinfässern

Besondere Whiskyfässer, direkt in Schottlands Whisky-Regionen ausgesucht – fassstark, erstbefüllt, ohne Kühlfiltration oder Farbstoffe. Klingt fast wie Zauberei? Kein Wunder! Hinter diesen Best Drams steckt Michel Reick, bekannt als Whisky-Druide, der mit jahrelanger Erfahrung und großem Gespür Butts, Barrels und Co. für Feinschmecker auswählt. Jetzt sorgen drei neue Abfüllungen aus (Likör-)Weinfässern für magische Genussmomente.

Am Anfang steht der ausdrucksstarke Ben Nevis 2012/2025. Zwölf Jahre im Ruby Port Butt verliehen ihm Noten von Mürbeteig und für den Fasstyp erstaunlich hellfruchtige Noten. Spannend: Eigentlich handelt es sich um ein sehr altes Tawny Port Butt, in dem Ruby Port zur Abfüllung transportiert wurde.



100 Prozent Ruby-Port-Einfluss war dagegen dem North British 2007/2025 gegönnt. Der Effekt: Charakteristisch weiche und cremige Noten verschmelzen mit voluminöser Frucht.



Der Glenglassaugh 2014/2025 führt an die malerische Küste der Highlands. Nach zehn Jahren unter Oloroso-Einfluss verbindet er Blockmalz mit Paranuss, Zartbitterschokolade und zunehmend beerigen Tönen.

Ben Nevis 2012/2025 – First Fill Ruby Port Butt

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 07/12/2012

Abgef.: 16/01/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Ruby Port Butt

Fassnr.: 1982

540 Flaschen

57,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

North British 2007/2025 – First Fill Ruby Port Barrique

Best Dram Lowland Single Grain Scotch Whisky

17 Jahre

Dest.: 16/11/2007

Abgef.: 14/01/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Ruby Port Barrique

Fassnr.: 321349

262 Flaschen

59,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenglassaugh 2014/2025 – First Fill Oloroso Sherry Butt

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest.: 26/11/2014

Abgef.: 29/01/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 278

382 Flaschen

54,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt