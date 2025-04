Serge verkostet: Benrinnes – Teil 1

Seit 2002 hat Serge Valentin, und in den letzten Jahren auch mit Hilfe von Angus MacRaild, mehr als 25.000 Tasting Notes auf Whiskyfun veröffentlicht. Nur etwas mehr als 100 dieser Verkostungsnotizen waren für Whiskys der Benrinnes Distillery. Dies wird sich nun in der nächsten Zeit deutlich ändern. Denn heute beginnt mit dem ersten Teil eine ausgiebige, sechs Etappen umfassende Würdigung der Malts dieser Speyside-Brennerei. Part 1 stellt uns sieben Bottlings in zufälliger Reihenfolge vor:

Abfüllung Punkte

Benrinnes 15 yo (43%, OB, Flora & Fauna, +/-2023?) 86 Benrinnes 19 yo 1971/1991 (55.3%, Cadenhead, Authentic Collection) 93 Benrinnes 1978/1995 (40%, Gordon & MacPhail, Centenary Reserve) 80 Benrinnes 21 yo 2002/2023 (46.3%, Milroy’s Vintage Speyside Reserve, hogshead, cask #3453) 90 Benrinnes 23 yo 1997/2021 (56.6%, Chorlton Whisky & The Rare Malt Hong Kong, hogshead, 232 bottles) 87 Benrinnes 12 yo 2011/2023 (53.9%, Berry Bros. & Rudd, LMDW New Vibrations, Pomerol finish, cask #303711, 204 bottles) 85&mnsp; Benrinnes 15 yo 2009/2024 (54.5%, James Eadie, First fill Bual madeira finish, cask #367729, 268 bottles) 88

Benrinnes. Bild: Potstill Vienna