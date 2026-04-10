SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei Benrinnes, durch fast 40 Jahre getrennt

36.1 - diese Nummer trägt der 1987 von der SMWS abgefüllte Benrinnes, der gemeinsam mit einem von Elixir Distillers verkostet wird

Aus der Macbeth Serie von Elixir Distillers stammt der 12 Jahre alte Benrinnes, der die Doppelverkostung von Benrinnes bei Serge heute eröffnet. Gefolgt wird er von einem 12 oder 13 Jahre alten Benrinnes der SMWS (übrigens deren erster aus der Destillerie), abgefüllt im Jahr 1987. Beide können Serge überzeugen, das alte Bottling erreicht sogar 90 Punkte.

So sieht das bei uns in der Tabelle aus – die Tasting Notes wie immer bei Serge direkt:

AbfüllungPunkte

Benrinnes 12 yo (53.5%, Elixir Distillers, Macbeth Act Two, Soldier, refill sherry butt, 2400 bottles, 2025)86
Benrinnes 1974/1987 (56.2%, Scotch Malt Whisky Society, #36.1)90

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