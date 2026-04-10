Serge verkostet: Zwei Benrinnes, durch fast 40 Jahre getrennt

Aus der Macbeth Serie von Elixir Distillers stammt der 12 Jahre alte Benrinnes, der die Doppelverkostung von Benrinnes bei Serge heute eröffnet. Gefolgt wird er von einem 12 oder 13 Jahre alten Benrinnes der SMWS (übrigens deren erster aus der Destillerie), abgefüllt im Jahr 1987. Beide können Serge überzeugen, das alte Bottling erreicht sogar 90 Punkte.

So sieht das bei uns in der Tabelle aus – die Tasting Notes wie immer bei Serge direkt:

Abfüllung Punkte