Ab sofort im Online-Shop von Whisky Warehouse No. 8 erhältlich ist das Herzensprojekt von Besitzer Thomas Klink und Kay Hoffmann (Zweistein Whisky / Dithmarscher Whisky), der SHARELOCK – The Secrets of Vatted Malt Whisky – Kapitel 1, der seine Premiere bei zwei Tastings in Wuppertal und Hamburg hatte und dort laut den beiden begeistert aufgenommen wurde. Sharelock ist ein Vatted Malt (der neutechnische Terminius dafür ist Blended Malt, aber dieser ist für die Abfüller zu trocken und geschäftsmäßig), der in Deutschland gereifte schottische Whiskys sorgsam vermählt, um feine und ausdruckstarke Aromen zu erzielen. Die Destillerien, die dazu den Whisky produziert haben, lassen sich mit den Angaben auf der Rückseite des Etiketts leicht identifizieren.

SHARELOCK – The Secrets of Vatted Malt Whisky – Kapitel 1 ist, wie der Name schon sagt, nur der erste eine ganzen Serie, die nun nach und nach auf den Markt kommen wird. Was es zum ersten Kapitel und der Idee dahinter zu sagen gibt, haben uns Thomas und Kay im nachfolgenden Text für Sie aufbereitet:

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Zweistein Whisky bringt SHARELOCK – The Secrets of Vatted Malt Whisky – Kapitel 1

Nach einem grandioses Release-Wochenende in Wuppertal und Hamburg mit zwei ausverkauften Tastings und viel Begeisterung für unseren ersten gemeinsamen Schotten ist Kapitel 1 ab sofort bei uns bestellbar.

Was ist Sharelock – The Secrets of Vatted Malt Whisky?

SHARELOCK – The Secrets of Vatted Malt Whisky ist das gemeinsame Projekt von Thomas Klink (Whisky Warehouse No. 8) und Kay Hoffmann (Zweistein Whisky / Dithmarscher Whisky). Unter dem Motto „Distilled in Scotland, carefully matured and vatted with love in Germany“ bringen wir nach zwei Jahren intensiver Vorbereitungszeit nun unseren ersten gemeinsamen Whisky auf den Markt und viele weitere sollen folgen.

Hierbei stehen wir in der ehrenhaften Handwerks-Tradition der Schottischen Vatted Malts und vermählen in kleinen Manufakturauflagen Schottische Single Malts zu immer neuen und spannenden Kompositionen.

Heute heißen diese Getränke qua Vorschrift aus Schottland und Europäischer Deklarationspflicht Blended Malt Whiskys… für uns beinhaltet der alte Begriff des Vattings jedoch viel mehr und steht für eine tiefere Auseinandersetzung mit – und Wertschätzung für seine Ausgangsprodukte. Diese mit viel Liebe auszuwählen und im Vatting zu wundervollen Kompositionen zu vereinen, haben wir uns zum Auftrag gemacht.

„SHARELOCK – The Secrets of Vatted Malt Whisky“ soll dabei wie ein guter Roman sein.

Mit jeder Abfüllung – wir nennen diese Kapitel – kann die Geschichte eine andere Wendung nehmen und soll dabei am Anfang durchaus nicht direkt verraten, wohin sich die Reise entwickeln wird.

Malts zu komponieren, welche einen solchen Spannungsbogen aufbauen können, ist hierbei unser Ziel. Komplexität alleine darf bei SHARELOCK jedoch nicht alles sein. So sollen unsere Abfüllungen auch eine schöne Süffigkeit haben, damit es sowohl Spaß macht, sich tiefer sensorisch mit dem Whisky zu befassen, als auch ihn einfach nur entspannt zu genießen.

Für die unterschiedlichen Kapitel können wir auf Komponenten aus dem großen Stock des Whisky Warehouse No. 8 in Schottland und Winsen zurückgreifen, aber auch auf ausgesuchte Rückstellungen längst vergangener Abfüllungen aus den Archiven. Parallel dazu bauen wir seit 2024 für dieses Projekt einen eigenen Lagerbestand an Schottischen Newmakes, Young Spirits und jungen Whiskys auf, welche wir bei uns sorgsam in Fässern unterschiedlichster Vorbelegungen weiterreifen, um für kommende Sharelock-Kapitel kontinuierlich die Palette der möglichen Aromen für die Komposition zu vergrößern.

SHARELOCK – The Secrets of Vatted Malt Whisky – Kapitel 1 ist limitiert auf 212 Flaschen zu 0,5 Liter, abgefüllt in voller Fassstärke mit 55,5% vol. und für 59,50 € je Flasche zu haben.

Erhältlich im Online-Shop von The Whisky Warehouse No. 8

Tasting Notes:

Kapitel 1 steigt aus dem Glas mit fruchtig-würzigen Komponenten empor, zeigt malzig-süsse Aromen und getrocknete Orangen-Zeste und geht dann mit dezent rauchigen Noten über zu herbalen und maritimen Anklängen.

Am Gaumen präsentiert sich der erste Sharelock kraftvoll und süffig zugleich und bietet wieder fruchtige und malzige Komponenten mit angenehm eingebundenen Rauchnoten. Alles wird eingerahmt von salzigen Anklängen die sich aufbauen und bis in´s Finale am Gaumen verweilen.

Zum Ausklang zeigen sich dann wieder kräuterige Noten und etwas dunkle Schokolade mit Meersalz, angenehme Süsse und dezente rauchige Komponenten, die wärmend lange verweilen, bevor sich ganz am Ende noch einmal die fruchtige Komponenten präsentieren um dann im Wechselspiel mit den salzigen-maritimen Noten zu verklingen.

Ein Traum!

Die Sharelock-Reise hat begonnen…

Das nächste Kapitel ist bereits in Arbeit und wird Euch eine ganz andere Geschichte erzählen.