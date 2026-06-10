Zentralschweizer Whiskyzügli bringt Whiskyzügli-Abfüllung 2026

Unter dem Alias „Eilach Crann“ veröffentlicht das Zentralschweizer Whiskyzügli (es fährt am Samstag, 29.08.26 und Sonntag 30.08 2026 jeweils von Luzern aus) gemeinsam mit Riegger’s Selection die „Messeabfüllung“ – einen 10 Jahre Single Malt mit einem Finish in einem Rioja Cask, der dann mit 57,6% vol. Alkoholstärke gebottelt wurde. Insgesamt wurden 77 Flaschen davon abgefüllt.

Wer Interesse an diesem Bottling hat, kann es jetzt für 125 Schweizer Franken (ca. 135 Euro) unter dem Link in der nachfolgenden Aussendung bestellen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskyzügli-Abfüllung 2026

Geschätzte Whiskyliebhaber/innen

Es ist wieder soweit – die neue Whiskyzügli-Abfüllung 2026 ist online und kann ab sofort bestellt werden!

Mit einem kleinen Fass von Riggers Selection ist es uns erneut gelungen, einen aussergewöhnlichen Malt ans Tageslicht zu bringen. Nach der Auswahl durch unsere Verkostungsrunde sind wir überzeugt, euch wieder einen ganz besonderen Whisky präsentieren zu können.

Zögere nicht und sichere dir die eine oder andere Flasche – die Anzahl ist limitiert und es gilt:

First come, first serve!

Hier geht’s zur Bestellung:

zügli abfüllung

Bitte informiert auch Eure Begleiter um ebenfalls die Chance für einen Exklusiven Malt zu erhalten

Wir freuen uns auf eure Bestellungen und wünschen schon jetzt viel Freude mit der Whiskyzügli-Abfüllung 2026.

Slàinte!

Alias: Eilach Crann 70cl 56.7%

125.– (135.– Vorbestellung Abzug 10.–)

Tasting Notes:

Farbe: edle elegante dunkelbraune Farbe, schon der Anblick lädt zur Verkostung ein

Nase: Honig, rote Früchte, Himbeere Zitrusnote, nussigGaumen: Dunkle Früchte, Rosinen,Erdbeere, Orange, Grapefruit und Wallnuss

Finale: Lang anhaltend mit feiner Süsse. Im Finale zeigt sich eine elegante Balance aus Fruchtigkeit und dezenten Aromen