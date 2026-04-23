Limburg ohne Riegger’s Selection ist irgendwie nicht wirklich vorstellbar – und auch in diesem Jahr ist die Familie Lauinger wieder vor Ort und hat das Fasslager für besondere Abfüllungen geöffnet.

Was Sie in diesem Jahr von Riegger’s Selection auf der The Whisky Fair Limburg erwarten dürfen, haben die Lauingers in der untenstehenden Presseaussendung zusammengefasst:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Riegger’s Selection auf der The Whisky Fair Limburg 2026

Zwei Messefässer, ein Hirsch und jede Menge Fassstärke

Wenn sich am Wochenende wieder die Türen der Whisky Fair in Limburg an der Lahn öffnen, ist eines sicher: Es wird voll, es wird laut – und es wird verdammt gut im Glas.

Auch wir von Riegger’s Selection sind erneut mit dabei – und bringen, wie es sich gehört, nicht nur gute Laune, sondern auch zwei exklusive Messefässer aus unserer Riegger’s Selection mit.

Messefass Nr. 1: G:LA 2 „Allach Mòr“ – Geduld zahlt sich aus

Hinter dem kryptischen Kürzel G:LA II verbirgt sich ein echter Langstreckenläufer mit 51,6 % vol. Destilliert im Jahr 2008, durfte dieser Whisky zunächst in aller Ruhe reifen, bevor er vor rund vier Jahren für seine Nachreifung in ein Sherry Blood Tub kam.

Der Alias „Allach Mòr“ bleibt dabei bewusst im mysteriösen Bereich – vielleicht findet ja der ein oder andere heraus, um was es sich handeln könnte?

Geschmacklich zeigt er sich:

Nase : Dunkle Trockenfrüchte, Rosinen, etwas Leder und poliertes Holz

: Dunkle Trockenfrüchte, Rosinen, etwas Leder und poliertes Holz Gaumen : Kräftig, mit Noten von Datteln, Walnuss, dunkler Schokolade und einer eleganten Würze

: Kräftig, mit Noten von Datteln, Walnuss, dunkler Schokolade und einer eleganten Würze Finish: Lang, trocken werdend, mit Sherry-Süße und feiner Eichenstruktur

Ein Whisky, der zeigt, was Zeit und ein gut gewähltes Finish leisten können.

Messefass Nr. 2: B:NE13 – Rauch trifft Süßwein

Das zweite Fass bringt ordentlich Kontrast ins Spiel: Ein peated Single Malt aus 2015, gereift in einem Moscatel de Setúbal Fass von Casa Ermelinda aus Portugal. Abgefüllt wird auch dieser Whisky in Fassstärke mit 58,5 % vol. – also nichts für halbe Sachen.

Geschmacklich erwartet euch:

Nase : Süßer Rauch, kandierte Orange, Honig und florale Muskatnoten

: Süßer Rauch, kandierte Orange, Honig und florale Muskatnoten Gaumen : Ölig und intensiv – Torfrauch trifft auf Traubenmost, Toffee und exotische Gewürze

: Ölig und intensiv – Torfrauch trifft auf Traubenmost, Toffee und exotische Gewürze Finish: Langanhaltend, mit einer spannenden Mischung aus Rauch, Süße und leichter Bitterkeit

Ein Fass, das zeigt, wie gut sich Rauch und Süßwein ergänzen können, ohne sich gegenseitig zu überdecken.

Dein Whisky, deine Flasche

Das Besondere bleibt auch 2026 bestehen: Beide Messefässer werden vor Ort nummeriert abgefüllt – und zwar nicht irgendwo hinter den Kulissen, sondern gemeinsam mit dir am Stand.

Das heißt, selbst abfüllen, beim Verkapseln helfen und dein Etikett mit anbringen. Kurz gesagt: Mehr Nähe zum Fass geht kaum.

Neu dabei: Red Deer 10 Jahre „The Stag’s Call“

Neben den Messefässern bringen wir auch eine Premiere mit: Unser neuer Red Deer 10 Jahre – „The Stag’s Call“.

Ein klassischer Ex-Bourbon-gereifter Single Malt aus dem Schwarzwald, der bewusst auf Klarheit und Balance setzt.

Typischer Charakter:

Vanille, heller Honig und Apfel in der Nase

Am Gaumen weich, mit Malzsüße, Zitrusfrische und feiner Würze

Ein zugänglicher, sauber strukturierter Whisky mit erstaunlicher Tiefe

Rum & Wein: El Ron del Artesano

Wer über den Tellerrand hinausschauen möchte, wird ebenfalls fündig: Wir haben eine kleine Auswahl der El Ron del Artesano Panama Rums dabei – allesamt Fassstärken mit unterschiedlichen Cask Finishes.

Das Highlight:

Ein direkter Vergleich zwischen Rum und dem Weinfass, in dem er lag.

So lässt sich sehr schön nachvollziehen, welchen Einfluss das Fass tatsächlich auf das Destillat nimmt.

Wir sehen uns in Limburg

Zwei Messefässer, die unterschiedlicher kaum sein könnten, eine neue Whisky- Abfüllung aus dem Schwarzwald und dazu Rum in Fassstärke – es gibt also genügend Gründe, bei uns vorbeizuschauen.

Oder anders gesagt:

Wer nur „kurz mal probieren“ wollte, sollte besser etwas mehr Zeit einplanen. Wir freuen uns auf euch in Limburg.