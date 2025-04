Unabhängiger Abfüller Wilson & Morgan kommt zur Messe nach Limburg

Es gibt viele Gründe, die WhiskyFair Limburg am 26. und 27. April zu besuchen – noch einer ist der Auftritt des italienischen unabhängigen Abfüllers Wilson & Morgan, der dort vertreten sein wird, wie Importeur Westwood Whisky in einer Aussendung mitteilt. Mit im Gepäck hat er eín Dutzend neue Abfüllungen – und ein Tasting mit Fabio Rossi himself. Näheres dazu hier:

Unabhängiger Abfüller Wilson & Morgan kommt nach Limburg

Italien in Limburg. Für dieses Jahr gibt es einen weiteren sehr spannenden Grund die WhiskyFair Limburg am 26./27. April zu besuchen. Westwood Whisky goes Italy. Der renomierte Independant Bottler Wilson & Morgan aus Treviso ist exklusiv an unserem Stand im Unteren Foyer der Stadthalle. Und der principale höchstselbst Signore Fabio Rossi wird da sein und auch am Samstag um 14:00 h ein Tasting in der Villa Konthor leiten.

Freut Euch auf Ardmore 15yo (Patricius-Tokaj-Wine-Finish), Benrinnes 12yo (PX-Finish), Caol Ila 15yo (First-Fill-Bourbon), Glen Grant 21yo (Refill-Bourbon), Glen Moray 18yo (Oloroso-Finish), Glenrothes 14yo (PX-Finish), Invergordon 18yo (Oloroso), Linkwood 15yo (PX-Finish).

Und im High-End-Sektor den 25jährigen Ben Nevis fully matured in Sherry-Wood, einen 30jährigen Cameronbridge Grain finished in First-Fill-PX-Sherry, den Glen Grant 25yo (fully matured in Refill-Oloroso-Butt) und einen Old Rhosdhu (!!) 30 Jahre alt aus dem Refill-Bourbon-Cask.