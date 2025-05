Neu bei Kirsch Import: Glasgow 1770 Small-Batch, Glencadam White Port Cask, Glenrothes und Stauning Single Casks sowie Isle of Raasay Tasting Pack

Auch an diesem Dienstag stellt uns Kirsch Import wieder interessante Bottling vor, die den Handel in Deutschland erreichen werden:

Die drei Small-Batch-Bottlings von Glasgow 1770 (wir stellten Ihnen diese Abfüllungen gestern kurz vor) reiften in drei jeweils unterschiedlichen Wine Casks nach. Der Glencadam 15 yo Reserva De Porto Branco erreicht, nachdem er ausverkauft war, wieder den deutschen Markt. Der italienische Indie-Bottler Wilson & Morgan füllte exklusiv für den deutschen Markt ein Glenrothes Single Cask ab. Ebenfalls eine Einzelfass-Abfüllung ist der Stauning Rye 2019/2025 – Frederiksdal Cherry Wine Cask, exklusiv für Kisch Import. Und die Isle of Raasay Oak Species Maturation Series gibt es jetzt auch als Tasting Pack mit 4 x 5 cl Fläschchen.

Hier alle Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Weinselige Whiskys:

Small-Batch-Premieren von Glasgow 1770

Mit einem neuen Release an Small Batches feiert die Glasgow Distillery gleich dreifach Premiere: Das in limitierten Mengen verfügbare Whisky-Trio reifte jeweils ein Jahr und zehn Monate in verschiedenen Sorten von Wine Casks nach, die allesamt zum ersten Mal in der Lowland-Brennerei zum Einsatz kamen.

Die urbane Destillerie neu entdecken, das geht zum Beispiel mit dem Glasgow 1770 – 2020/2025 – Constantia Wine Cask. Ursprünglich in Bourbonfässern gereift, genoss der Lowlander ein langes Finish in südafrikanischen Constantia-Dessertweinfässern. Über Jahrhunderte ein Favorit – etwa von Jane Austen oder Napoleon Bonaparte – wird der süße Wein erst seit den 1980ern wieder hergestellt. Dem Single Malt verleiht er Noten von frischer Aprikose, Pfirsich und Clementine sowie Manuka-Honig und Schokolade.

Für den Glasgow 1770 – 2020/2025 – Syrah Wine Cask setzte man auf Rotweinfässer der griechischen Insel Euböa.



Zu 80 Prozent gedeihen in dem Inselparadies weiße Trauben. Der rote Syrah dieser Region genießt daher hohes Ansehen und übertrug seine geschätzten Eigenschaften in Form von Noten wie Brombeere, Erdbeerkonfitüre, Schwarzkirsche, Zartbitterschokolade und rosa Pfeffer auf den Whisky.



Getorfter Glasgow Single Malt trifft im Glasgow 1770 – 2019/2025 – Pineau des Charentes Wine Cask auf ein einzelnes Barriquefass aus der Cognac-Region. Zehn Jahre lang enthielt dieses Pineau des Charentes, Likörwein aus zuckerreichem Traubensaft und Cognac Eau-de-vie.



Das abwechslungsreiche Ergebnis vereint Noten von kandiertem Apfel mit geräuchertem Ahornschinken, Orangenschale und grünem Pfeffer.

Glasgow 1770 – 2020/2025 – Constantia Wine Cask

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Series

5 Jahre

Dest.: 02/2020

Abgef.: 05/03/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Constantia South African Dessert Wine Barriques (Finish)

Fassnr.: 20/1399, 20/1400, 20/1401

980 Flaschen (insgesamt)

56,6% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glasgow 1770 – 2020/2025 – Syrah Wine Cask

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Series

5 Jahre

Dest.: 02/2020

Abgef.: 05/03/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel, Greek Syrah Red Wine Barriques (Finish)

Fassnr.: 20/1379, 20/1380

652 Flaschen (insgesamt)

59,3% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glasgow 1770 – 2019/2025 – Pineau des Charentes Wine Cask – Peated

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Series

5 Jahre

Dest.: 10/2019

Abgef.: 05/03/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel, Très Vieux Pineau des Charentes Rouge Wine Barrique (Finish)

Fassnr.: 19/1500

303 Flaschen (insgesamt)

58,7% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bestseller mit Beeren, Biskuit & Rhabarberkompott:

Glencadam White Port Cask ist überraschend zurück

Kein Déjà-vu – er ist wirklich wieder da: Nach Veröffentlichung im Jahr 2022 war der Glencadam 15 y.o. Reserva De Porto Branco bei uns schnell ausverkauft. Jetzt gibt es aus Schottland überraschend limitierten Nachschub des Beststellers.

Die Sonderedition reifte zunächst in Bourbonfässern, die Glencadams Master Distiller Robert Fleming anschließend für ein Finale in White Port Casks auswählte. „Porto Branco“ oder weißer Portwein basiert auf Weißweintrauben, ist frisch, intensiv fruchtig und eine hervorragende Ergänzung für den Hausstil der kleinen Highland-Brennerei. Wie das schmeckt? Nach roten Beerenfrüchten, Victoria-Biskuitkuchen und Rhabarberkompott.

Glencadam 15 y.o. Reserva De Porto Branco

Highland Single Malt Scotch Whisky

Limited 2006 Edition

15 Jahre

Dest.: 2006

Abgef.: 2021

Fasstyp: Bourbon Casks, White Port Casks (Finish)

3.684 Flaschen (weltweit)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Geniales Glenrothes Single Cask:

Kräftiger Sherry-Genuss von Wilson & Morgan

Fans der Speyside-Brennerei werden dieses Single Cask lieben: Der Glenrothes 2010/2024 reifte im Refill Hogshead und wurde 30 Monate lang im First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead perfektioniert. Bei erhöhter Trinkstärke von 48% vol. zeigt der Single Malt die gefeierten Eigenschaften der Glenrothes Distillery von ihrer besten Seite. Kräftige, ledrig-würzige Noten von altem Sherry verschmelzen dabei mit einem angenehm „dreckigen“ Brennereicharakter.

Wilson & Morgan füllte das Einzelfass Nummer 4804 exklusiv für den deutschen Markt ab. Einer der wenigen nicht-schottischen unabhängigen Abfüllbetriebe verfügt über eine handverlesene Auswahl an Fässern aus Schottlands Whiskyregionen. Zwischen acht und 50 Jahren bewahren diese hochwertige Destillate, die teils in Sherry-, Port- oder Marsala-Fässern veredelt werden. Stets in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung in Edinburgh abgefüllt, ist die Wilson & Morgan Barrel Selection bei anspruchsvollen Genießern weltweit zum Synonym für ausgezeichneten Single-Malt-Geschmack geworden.

Glenrothes 2010/2024

Wilson & Morgan Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Cask – Exclusively bottled for Kirsch Import, Germany

13 Jahre

Dest.: 10/11/2010

Abgef.: 19/03/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Hogshead, First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 4804

357 Flaschen

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aus Kirschen für Kirsch:

Exklusives Single Cask von Stauning

Mit einem neuen Single Cask von Stauning ist jetzt gut Kirschen trinken. Der Stauning Rye 2019/2025 – Frederiksdal Cherry Wine Cask führt von der dänischen Westküste ins malerische Gut Frederiksdal im südlichen Teil Dänemarks. Auf der Insel Lolland entsteht seit 2006 einer der besten Kirschweine der Welt.



Als erstem und bisher einzigem Weingut gelang Frederiksdal die Produktion von Wein aus Kirschen nach den gleichen Verfahren, mit denen man seit Jahrhunderten Wein herstellt: durch Spontanvergärung und Lagerung in Eichenfässern. Das Ergebnis? Kirschgeschmack der höchsten Qualität.

Dieser zeigt sich auch in der exklusiven Einzelfassabfüllung: Üppige Noten von Getreide und frischem Heu treffen auf Birne, Apfel, Eiche und Vanille. Die Süße von Karamell und Honig verbindet sich mit dunklen Kirschen und Waldbeeren, die schließlich zu Marzipan und Mandeln übergehen.



Für das cremig-komplexe Erlebnis reifte im Bourbon Barrel gelagerter Danish Rye Whisky in einem 225 Liter fassenden Kirschweinfass von Frederiksdal nach. Nur 238 Flaschen sind verfügbar.

Stauning Rye 2019/2025 – Frederiksdal Cherry Wine Cask (Finish)

Stauning Danish Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

6 Jahre

Dest.: 04/03/2019

Abgef.: 03/2025

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: Bourbon Barrel, Danish Frederiksdal Cherry Wine Cask (Finish)

Fassnr.: 1630

238 Flaschen

59,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Raasay setzt auf rare Hölzer:

Tasting Pack für Entdecker

Während bei der Reifung von Whisky oft über die Vorbelegung der Fässer gesprochen wird, spielt die Art der Eiche selbst bereits eine grundlegende Rolle für den endgültigen Charakter. Mit dem vierteiligen Oak Species Maturation Series Tasting Pack der Isle of Raasay Distillery erfahren Neugierige aus erster Hand, wie Virgin Oak Casks komplexe und tiefe Aromen im Single Malt erzeugen.

Vollständig in Quercus humboldtii, seltener kolumbianischer Eiche, gereift, entfaltet Raasays Whisky köstliche Aromen von Crème Brûlée und Heiderauch.



Die weithin als europäische Eiche bekannte Quercus petraea stammt aus Ungarn. Widerstandsfähig und dicht gemasert, verleiht die Eichenart dem Rohbrand pikante Würze und Holzraucharomen.



Warme und üppige Fruchtnoten, Karamell und eine anhaltende Würze verdankt der insulare Single Malt der Quercus robur aus Frankreich, die eine offenere und breitere Maserung aufweist.



Mit der Quercus muehlenbergii rückt zudem eine Chinkapin-Eiche ins Rampenlicht. Die Fässer aus dieser Art der nordamerikanischen Weißeiche werden stark getoastet. Der Effekt? Satte Farbe und ein kräftiges Aroma von dunklen Früchten und rauchigem Speck.

Isle of Raasay Oak Species Maturation Series Tasting Pack