REISEKULTOUREN bietet Wochenendreise für Whisky-Genießer zur The Whisky Fair Limburg 2026

The Whisky Fair Limburg zählt für viele Whiskyfreunde zu den Pflichtmessen im Jahreslauf. Wie jedes Jahr hat Dr. Birgit Bornemeier mit ihrem Unternehmen REISEKULTOUREN auch 2026 ein Package für Leute zusammengestellt, die die Messe bequem und gut betreut besuchen wollen.

Von der Unterkunft über das Shuttle-Service zur Messe bis zum exklusiven Eröffnungsabend bietet das Arrangement viele Punkte, die Limburg auch im Rundherum zu einem besonderen Erlebnis machen. Mehr über das Package, zu dem es noch Restplätze gibt, lesen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Wochenendreise für Whisky-Genießer zur The Whisky Fair Limburg 2026

REISEKULTOUREN gibt die diesjährigen Partner für die Auftaktveranstaltung am Freitag, 24.04.2026 bekannt.

Mit einem exklusiven Arrangement zur The Whisky Fair Limburg veranstaltet REISEKULTOUREN jährlich ein genussreiches Wochenende, das ganz im Zeichen edler Tropfen und geselliger Erlebnisse steht.

Vom 24. bis 26. April 2026 ergänzt der Whiskyreise-Spezialist die legendär gute Whisky Fair Limburg mit einem sorgfältig konzipierten Rahmenprogramm. Das stilvolle Hotel Nassau-Oranien ist exklusiv für die Teilnehmer dieses Whisky-Wochenendes reserviert. Die Geschäftsführerin Dr. Birgit Bornemeier hebt hervor:

„Für viele unserer Gäste ist dieses Wochenende ein jährliches Highlight. Die Messe, das exklusiv genutzte Hotel, das gemeinsame Programm und die Nähe zur Whiskyszene schaffen eine einzigartige Atmosphäre, in der man nicht nur genießen, sondern auch schnell Gleichgesinnte kennenlernen kann.

Bei der Auftaktveranstaltung „Whisky meets Music“ am Freitagabend können bereits vor Messestart Neuerscheinungen und spezielle Abfüllungen probiert werden.

„Es ist ein informativer, sehr geselliger Abend von Gästen für Gäste und immer ein sehr schönes Miteinander von Whiskyfreunden. Einige Teams der Messeaussteller wohnen mit im Hotel. Sie stellen sich vor – und einige ihrer neue Abfüllungen und Messebottlings in die Bar. Dann probieren wir kreuz und quer untereinander und tauschen uns über Neuigkeiten aus.“

Häufig sorgen internationale Gäste aus der Whiskyszene für besondere Akzente. Es gab schon zahlreiche Europa- und Weltpremieren beim Pre-Festival Line-up an der Bar.

Jens Hausmann gestaltet den Abend an der Gitarre und Dr. Birgit Bornemeier wird mit folgenden Unternehmen bzw. Ausstellern bekannt machen:

Ferrand Deutschland mit dem Team von Enno Proff und Ralf Zindel

Rising Brands mit Timo Lambrecht und u.a. Fred Laing (Douglas Laing) und Kalle Valkonen (Kyrö)

Kathrin Baltruschat vom Scotch Single Malt Circle

Mosgaard Whisky mit Thomas Kanstrup-Christensen und Kim Møller-Elshøj, Gründer und Destillateur von Troden Dänemark

Riegger`s Selection und das Team von Uwe Lauinger, die u.a. das diesjährige Messefass- Bottling mitbringen

David Gran und Malte Schweia sind neu auf der Messe und erstmals mit einer Abfüllung der Gran Schweia GbR am Freitagabend dabei

Das Team vom Whisky Warehouse No 8 bringt zwei schottische Single Cask Abfüllungen mit

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Messe: Dank inkludiertem Shuttle-Service gelangen die Teilnehmer bequem zur Veranstaltung und zurück – ganz ohne Fahrstress. Am Abend erwartet die Gäste ein Spezialitätenbuffet und irische Live-Musik.

Das Wochenendarrangement umfasst zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und Abendbuffets, die Whisky meets Musik Veranstaltung am Freitagabend, den Shuttleservice und Eintritt zur The Whisky Fair am Samstag sowie die Nutzung des hoteleigenen Spa-Bereichs mit Schwimmbad und Sauna.

The Whisky Fair Limburg zählt zu den traditionsreichsten und renommiertesten Whiskymessen Deutschlands und Europas. An über 100 Ständen präsentieren führende Destillerien sowie unabhängige Abfüller und Importeure ihre Produkte. Mehr als 2.000 offene Whisk(e)ys laden zum Probieren ein, während Fachvorträge und Tastings spannende Einblicke in die Welt des Whiskys bieten.

Reisedatum: 24.04.-26.04.2026

Preis: ab 289 EUR pro Person im Doppelzimmer

Alle Reisedetails und Buchungsmöglichkeit

Über den Reiseveranstalter

REISEKULTOUREN ist auf maßgeschneiderte Whiskyreisen und exklusive Erlebnisse in Schottland und Irland spezialisiert. Mit fast 20jähriger Erfahrung im Zielgebiet und einem umfangreichen Netzwerk in der Whiskyszene bietet der Spezialist für Whiskyreisen thematische Touren an, die den Gästen authentische Einblicke in die Whisky-Kultur des Landes gewähren.