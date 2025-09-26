Bremen, Whisky und Weihnachtszauber: Mit Reisekultouren vom 12. bis 14. Dezember 2025 zum Bottle Market Bremen

Recht spät im Jahr ist diesmal der Bottle Market in Bremen angesetzt – er findet erstmals am 3. Adventwochenende statt. Das gibt Besuchern aber auch die Möglichkeit, in dieser Zeit unter anderem auch den Bremer Weihnachtsmarkt und die wunderschön festlich geschmückte Altstadt zu genießen.

Der auf Whiskyreisen spezialisierte Anbieter Reisekutouren bietet dazu ein attraktives Package mit Messebesuch und Übernachtungen plus Frühstück im Courtyard by Marriott Bremen (10 Gehminuten von der Messe entfernt) an.

Details und Buchungsmöglichkeiten (die Plätze sind begrenzt) finden Sie hier:

Bremen, Whisky und Weihnachtszauber:

Genusswochenende zum BOTTLE MARKET 2025

Für den 12. bis 14. Dezember 2025 lädt der der Spezialist für Whiskyreisen, REISEKULTOUREN, zum BOTTLE MARKET in die Hansestadt Bremen ein. Die Geschäftsführerin Dr. Birgit Bornemeier hebt die Vorteile des diesjährigen Veranstaltungstermins im Dezember hervor:

In 2025 findet die Messe erstmals am Wochenende des 3. Advents statt – ideal, um den Messebesuch mit einem Bummel über den festlich geschmückten Bremer Weihnachtsmarkt, einer Entdeckungstour durch die festlich geschmückte historische Altstadt und dem Weihnachtsshopping zu verbinden.

Diese Genussveranstaltung ist eine der renommiertesten Whisky-, Gin- und Rum-Messen Deutschlands und der Bremer Weihnachtsmarkt, im Ambiente der UNESCO-geschützten Altstadt, gilt als einer der schönsten Deutschlands. Mit dieser Kombination ergibt sich eine besondere Reisegelegenheit für Paare und Whiskyfreunde, die Kultur- und Genusserlebnis mit festlicher Weihnachtsatmosphäre verbinden möchten.

Genusswochenende komplett ab nur 219€ pro Person im 4-Sterne Hotel

Das speziell geschnürte Reisepaket bietet ein komfortables Wochenende mit zwei Übernachtungen im zentral gelegenen 4-Sterne-Hotel Courtyard by Marriott Bremen, einem umfangreichen Frühstücksbuffet an beiden Tagen, Eintritt zum BOTTLE MARKET für das gesamte Messewochenende sowie ein Verkostungsglas als Souvenir.

Bremen blickt auf eine lange Tradition im internationalen Handel mit Wein und Spirituosen zurück. Die Hansestadt ist damit nicht nur der passende Ort für eine Messe wie den BOTTLE MARKET, sondern auch selbst ein lohnendes Reiseziel für Genussmenschen. Das UNESCO-Weltkulturerbe Bremer Rathaus mit seinem traditionsreichen Ratskeller, der die größte Weinsammlung Deutschlands beherbergt, liegt ebenso in Gehweite wie der Schnoor, das älteste Viertel der Stadt. Wer das Thema Bier vertiefen möchte, kann zusätzlich eine Brauereiführung bei Beck’s buchen.

Das Courtyard by Marriott Bremen liegt verkehrsgünstig direkt am Bahnhof und kaum zehn Gehminuten vom Messegelände entfernt. Das historische Zentrum mit Rolandstatue, Stadtmusikanten und dem Marktplatz ist in wenigen Minuten bequem zu Fuß erreichbar.

Diese sehr günstige Whisky- & Weihnachtsmarktreise ist stark nachgefragt. Sichern Sie sich schnell ein Zimmer.

Reisedatum: 12.–14. Dezember 2025

Preis: ab 219 EUR pro Person im Doppelzimmer

Hotel: Courtyard by Marriott Bremen (4 Sterne)

Alle Reisedetails und Buchungsmöglichkeit

https://www.reisekultouren.de/tour-item/bottle-market-bremen/

Über den Reiseveranstalter

REISEKULTOUREN ist auf maßgeschneiderte Whiskyreisen und exklusive Erlebnisse in Schottland und Irland spezialisiert. Mit fast 20jähriger Erfahrung im Zielgebiet und einem umfangreichen Netzwerk in der Whiskyszene bietet der Spezialist für Whiskyreisen thematische Touren an, die den Gästen authentische Einblicke in die Whisky-Kultur des Landes gewähren.