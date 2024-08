Der Bottle Market Bremen darf in diesem Jahr ein kleines Jubiläum feiern. Bereits seit zehn Jahren findet die Messe statt, die als Markplatz für Whisk(e)y-Liebende mit 26 Ausstellenden als Sonderschau im Rahmen der Weihnachtsmesse Christmas & MORE begann. In diesem Jahr werden am 18. + 19. Oktober 2024 rund 130 Destillerien, unabhängige Abfüller:innen und Importeur:innen erwartet. Tickets für den Bottle Market Bremen sind bereits online erhältlich. Die Tastings sind dann ab September, ebenfalls online, buchbar.

Mehr zum Bottle Market Bremen 2024 in der folgenden Presseaussendung, die wir vom Veranstalter erhalten haben:

Zehn Jahre BOTTLE MARKET Bremen

130 Ausstellende mit mehr als 1.000 Whisk(e)y-, R(h)um- und Gin-Sorten

Mittwoch, 14. August 2024 • Dieses Jahr feiert der BOTTLE MARKET sein zehnjähriges Bestehen. Zur Jubiläumsausgabe werden in der MESSE BREMEN rund 130 Destillerien, unabhängige Abfüller:innen und Importeur:innen erwartet. Am Freitag und Samstag, 18. und 19. Oktober, präsentieren die Spezialisten:innen des guten Geschmacks über 1.000 Varianten der edlen Destillate und anderer feiner Spirituosen wie R(h)um und Gin.

Und wie ein guter Whisk(e)y ist auch der BOTTLE MARKET in den vergangenen Jahren gereift. 2014 startete der Markplatz für Whisk(e)y-Liebende mit 26 Ausstellenden als Sonderschau im Rahmen der Weihnachtsmesse Christmas & MORE. Dieser Schritt machte die Messe noch attraktiver. Rund 2.000 Besuchende kamen, um edle Brände zu probieren und zu fachsimpeln. Seit 2021 findet der BOTTLE MARKET jetzt als Einzelmesse statt. Mehr als 5.500 Menschen besuchten im vergangenen Jahr den BOTTLE MARKET.

(c) oliver saul fotografie

Anfangs lag das Hauptaugenmerk des BOTTLE MARKET auf Whisk(e)y, vor allem aus Schottland und Irland. Doch mittlerweile hat sich der Whisk(e)y-Cosmos stark ausgedehnt. In Bremen können Besucher:innen auch Brände aus Japan, Taiwan, Israel und Australien genießen.

(c) oliver saul fotografie

Neben Whisk(e)y gibt es aber in der Welt der flüssigen Genüsse auf dem BOTTLE MARKET auch viel Platz für würzigen R(h)um und spritzigen Gin. An der GINOthek können Gin-Fans individuell abgestimmte Cocktails mit Wacholderspirituosen mixen lassen und die vielfältigen Beziehungen zwischen Gin, Filler und Botanicals erkunden.

Auf dem BOTTLE MARKET trifft man auf die geballte Expertise für Whisk(e)y, Gin und R(h)um und er ist mittlerweile das Spirituosen-Event im Nordwesten. Auch zum zehnjährigen Jubiläum bietet die Messe den Besuchenden Raum für neue Aromen und Geschmackserlebnisse.

(c) oliver saul fotografie

Der BOTTLE MARKET ist Freitag von 15 bis 22 Uhr und Samstag von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Die Tickets sind im Vorverkauf online unter www.messe-ticket.de/BRE/BOTTLEMARKET/Shop erhältlich. Die Tastings für Whisk(e)y, R(h)um oder Gin sind ab September online buchbar. Im Eintrittspreis sind ein Nosing-Glas, eine Glashalterung und die Garderobe enthalten.

Datum: Freitag und Samstag, 18. + 19. Oktober 2024

Öffnungszeiten: Freitag 15 – 22 Uhr, Samstag 12 – 21 Uhr

Ort: MESSE BREMEN, Halle 6

Alle Details: www.bottle-market.de