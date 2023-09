Die Spirituosen-Welt zu Gast beim neunten Bottle Market in Bremen

Ende November findet in Bremen der nun bereits neunte Bottle Market statt: Zu dieser Spirituosenmesse haben wir vom Veranstalter eine Presseinfo bekommen, die die Highlights dieser Veranstaltung darstellt. Und: Tickets für die Messe als auch für die Tastings sind bereits online erhältlich.

Nachfolgend die Presseaussendung:

Die Spirituosen-Welt zu Gast in Bremen

9. BOTTLE MARKET: Mehr als 1000 Whisk(e)y-, R(h)um- und Gin-Sorten

War die Vermessung der Whisk(e)y-Welt bis Anfang der 2000er noch ein Leichtes und wurde durch Whisk(e)y aus Schottland, Irland und Amerika dominiert, hat sich die Whisk(e)y -Landkarte deutlich verändert. Mittlerweile wird auf allen Kontinenten „uisge beahta“ gebrannt. Mehr als 1000 dieser edlen Destillate und anderer feiner Brände wie R(h)um und Gin werden auf dem BOTTLE MARKET am Freitag und Samstag, 17. und 18. November, in der MESSE BREMEN von 130 Destillerien, unabhängigen Abfüller:innen und Importeur:innen präsentiert.

Seit jeher liegt das Hauptaugenmerk des BOTTLE MARKET auf Whisk(e)y und öffnet den Blick in die Welt, denn schon lange stammen gute Spirituosen nicht mehr nur aus traditionellen Herkunftsländern. Die Riege der Whisk(e)y-Nationen hat sich deutlich erweitert und bei der der neunten Ausgabe des BOTTLE MARKET können auch Brände aus Japan, Taiwan, Israel und Australien gekostet werden. Abgerundet wird die Whisk(e)y-Weltenschau durch spannende Bottlings skandinavischer und deutscher Brennereien. Garantiert sind somit die unterschiedlichsten Aromen und unterschiedlichen Lesarten des Whisk(e)y-Brennens.

Besondere Höhepunkte werden auch in diesem Jahr wieder Sonderabfüllungen sein, die exklusiv auf dem BOTTLE MARKET zu diesem Zeitpunkt erhältlich sein werden. Unter anderem präsentiert Sall Whisky aus Dänemark erstmalig in Deutschland ihre erste „Distillery Edition“, eine Single-Cask-Abfüllung, die offiziell erst am 24. November auf den Markt kommt.

„Auf dem BOTTLE MARKET ist die geballte Expertise anzutreffen, die es für Whisky, Gin und R(h)um gibt. Wir bieten mit unserem Event den Besucher:innen Raum für neue Aromen und Geschmackserlebnisse. Egal, ob man sich erst seit kurzer Zeit für das Thema interessiert oder ob man schon lange dabei ist“, sagt Nina Birkhold, Projektleiterin bei der MESSE BREMEN.

Doch neben dem Whisk(e)y ist in der flüssigen Geschmackswelt noch jede Menge Platz für Rum und Gin. An der GINOthek können sich Gin-Fans ganz individuell auf ihre Geschmacksnerven abgestimmte Cocktails mit Wacholderspirituosen mixen lassen und sich den unterschiedlichsten Beziehungen zwischen Gin, Filler und Botanicals hingeben.

In Sachen R(h)um ist die Karibik naturgemäß stark vertreten. Aber auch in diesem Fall nahmen sich Kreative in anderen Regionen der Welt sich der Spirituose an und kreierten ganz neue Aromaerlebnisse. JJs Manöverschluck ist eins von diesen – feinster Jamaica-R(h)um, verfeinert mit einer Note sonnengereifter Mandarine und weichem Butterscotch.

Der BOTTLE MARKET ist Freitag von 15 bis 22 Uhr und Samstag von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Die Tickets sind im Vorverkauf online unter www.messe-ticket.de/BRE/BOTTLEMARKET/Shop erhältlich. Die Tastings für Whisk(e)y, R(h)um oder Gin sind ebenfalls online buchbar. Im Eintrittspreis enthalten sind ein Nosing-Glas samt Halter, Garderobe sowie das Magazin BOTTLE MAG.

Alle Details: www.bottle-market.de