Erfolgreich ist der BOTTLE MARKET 2023 in Bremen zu Ende gegangen – mit zufriedenen Gesichtern bei Besuchern, Ausstellern und Veranstaltern. Darüber mehr in dem nachfolgenden Presseartikel.

Gleich vorab aber: Im nächsten Jahr findet der BOTTLE MARKET am 18. und 19. Oktober 2024 statt – zum Vormerken im Kalender!

BOTTLE MARKET steigert Besucher:innenzahl

147 Ausstellende, 1.000 edle Destillate, 5.462 Gäste in Bremen

Montag, 27. November 2023 • Mit einer weiteren Steigerung der Besucher:innen-Zahlen ist am Wochenende die 9. Ausgabe des BOTTLE MARKET in der MESSE BREMEN zu Ende gegangen. „In diesem Jahr haben wir einen Besucher:innen-Zuwachs von zehn Prozent zum vergangenen Jahr auf 5.462 kauffreudige Gäste erzielt“, freut sich Nina Birkhold, Projektleitung des BOTTLE MARKET. 2022 waren es noch rund 5.000 Besuchende. „Mit der Auswahl an Ausstellenden und deren Produkten haben wir den Geschmack der Besucher:innen getroffen“, freut sich Birkhold.

Am Freitag und Samstag, 17. + 18. November, präsentierten mehr als 147 Destillerien, unabhängige Abfüller:innen und Importeur:innen mehr als 1.000 edle Destillate feiner Brände wie Whisk(e)y, R(h)um und Gin. Und das mit Erfolg. Sowohl zahlreiche Fachbesucher:innen als auch Erstbesucher:innen probierten sich durch das hochwertige Angebot, genossen sichtlich die besondere Atmosphäre, freuten sich über die außergewöhnlichen Genüsse und ließen sich von den toll gestalteten Ständen inspirieren. Auch die von Expert:innen angeleiteten Tastings für Besucher:innen waren restlos ausgebucht.

Bereits im Laufe des Freitags von 15 bis 22 Uhr fand ein großer Besucher:innen-Strom den Weg auf den BOTTLE MARKET, der sich am Samstagmittag ab 12 Uhr bis in die Abendstunden fortsetzte.

Björn Bertram von der Sauerländer Edelbrennerei und Partner im Zusammenschluss Whisky – Malts of Germany zieht eine positive Bilanz.

„Das ist für uns ein sehr guter BOTTLE MARKET gewesen. Ein buntes Publikum, von Einsteigern bis hin zu Fachbesuchern, die großes Interesse an deutschem Whisk(e)y hatten. Das hat gepasst.“

„Ich bin sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Wir hatten großen Besucherzuspruch mit großem Interesse am R(h)um“,

sagt Solveig Gerz-Stamenkovic von Fancy Food & Lifestyle aus Landshut, Expertin für R(h)um aus aller Welt.

Mit einem guten Gefühl hat auch Peter Simon von Aere Korn aus Hamburg die Heimreise angetreten:

„Wir hatten in Bremen ein sehr sympatisches Publikum. Die Atmosphäre durch die Messegestaltung und die Lichtstimmung sind schon etwas Besonderes. Und am Samstagnachmittag waren wir bereits restlos ausverkauft.“

„In den vergangenen Jahren haben wir den BOTTLE MARKET immer weiterentwickelt“, sagt Kerstin Renken, Bereichsleitung Publikumsmessen der MESSE BREMEN. „In diesem Zuge haben wir die Spirituosenmesse von drei auf zwei Tage verkürzt und im Gegenzug die Öffnungszeiten an beiden Tagen verlängert. Das hat sich an vielen Stellen positiv ausgewirkt“, so Renken.

Im kommenden Jahr findet der BOTTLE MARKET am 18. und 19. Oktober 2024 statt. Mehr Infos: www.bottle-market.de