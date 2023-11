Neu: Echlinville Distillery Old Comber Whiskey Limited Release

Ab jetzt, 13:30 unserer Zeit, gibt es im Webshop der Echlinville Distillery eine limitierte Ausgabe des Old Comber Whiskey zu kaufen. Die Mitteilung, die uns dazu erreicht hat, ist kurz gehalten, aber erwähnt die Tasting Notes und den Preis. Wir ergänzen hier noch die Stärke, in der er abgefüllt ist, nämlich 46% vol.:

Old Comber Whiskey Limited Release Monday 27 November

We are delighted to let you know that a limited release of Old Comber Irish Whiskey will be available from 12.30pm today (Monday 27 November) from our Distillery Shop online and in-store.

Boasting note of fresh vanilla pods, toffee apples and battenburg cake, this small batch release is limited to two bottles per customer and priced at £55.