Dunville’s Irish Whiskey und globaler Spieleentwickler präsentieren gemeinsam Dead Island 2 Whiskey

„Für uns ist dieser Schritt in die Gamingwelt ein ganz neues Abenteuer, das uns alle begeistert. Wir haben die historische Marke Dunville’s Whiskey vor zehn Jahren mit dem Ziel wiederbelebt, sie einer neuen Generation von Whiskey-Liebhabern zugänglich zu machen. Unsere Zusammenarbeit mit Plaion und Deep Silver ist ein bedeutender Schritt auf diesem Weg. Mit einem extrem beliebten Game wie Dead Island bringen wir Dunville’s auf jeden Fall weltweit einem ganz neuen Publikum näher.

„Es war für uns eine großartige Erfahrung, mit dem Team von Deep Silver gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten. Unsere Unternehmen kommen zwar aus zwei ganz verschiedenen Welten, doch wir teilen absolut dieselben Werte: wir wollen immer Spitzenleistungen bringen, haben uns ganz der Perfektionierung unseres Handwerks verschrieben und geben unser Versprechen, bei dem was wir tun, die Besten zu sein. Dunville’s Dead Island 2 Irish Whiskey bringt die Welten des Whiskey und des Gaming auf aufregende Weise zusammen und spiegelt unseren gemeinsamen Sinn für Abenteuer, unsere Charakterstärke und unser kompromissloses Festhalten an unseren Zielen wider.

„Dunville’s kennt man vor allem wegen der hochwertigen irischen Whiskeys, die einige Top-Auszeichnungen der Branche gewinnen konnten und auch als Irlands bester Whiskey ausgezeichnet wurden“. Wir freuen uns, unsere Produktpalette mit Dead Island 2 zu erweitern und können es kaum erwarten zu sehen, wie er Whiskey-Fans und Gamer gleichermaßen begeistern wird.“

Shane Braniff, Geschäftsführer der Echlinville Distillery und Hüter von Dunville’s Irish Whiskey