Artisanal Spirits (SMWS) mit 18% mehr Einnahmen als im Vorjahr und starkem Mitgliederwachstum

Gut läuft es momentan für die Muttergesellschaft der Scotch Malt Whisky Society, Artisanal Spirits: Das Unternehmen berichtet von 18% Wachstum des Einkommens im Vergleich zum Vorjahr und einem Mitgliederwachstum im zweistelligen Prozentbereich.

2022 gab es Einnahmen von 21,8 Millionen Pfund, im Vergleich zu 18,2 Millionen Pfund im Jahr davor. Der Bruttogewinn hat sich auf 13,8 Millionen Pfund im letzten Jahr erhöht, von 11,8 Millionen. Dies schließt an positive Zahlen an, die Mitte des letzten Jahres gemeldet wurden. Übrigens wuchs auch der Stand der Lagerhäuser deutlich, so wie der Mitgliederstand im zweistelligen Prozentbereich. Gewinne wurden vor allem in China und in UK gesteigert, wobei der Mitgliederstand am stärksten in Europa ohne Dänemark und der Schweiz mit 29% wuchs. Insgesamt weltweit gab es 2022 12% mehr Mitglieder.

5,5 Millionen Pfund hat man in Spirit und Fässer investiert, insgesamt hat man nun 16500 gefüllte Fässer in den Warehouses der SMWS lagern. Damit sollte man, so Artisanal Spirits, den Bedarf bis ins Jahr 2028 decken können, auch wenn man keine Käufe mehr tätigen würde (was wohl nicht der Fall sein wird).

Man will, so Andrew Dane, CEO des Untenehmens, in Zukunft die Investitionen etwas zurückfahren, sie aber dennoch auf hohem Niveau belassen:

“Over the last year we have continued to make investment for the future in further spirit and wood, as well as our own supply chain facility, and while the rate of cash spend on this has peaked, we will continue to invest, with a focus for FY23 on IT and technology to deliver and accelerate our growth even further. Our markets benefit from underlying structural dynamics, which have increased our addressable market. We are seeking to exploit this opportunity by growing our international footprint, including in South Korea and Malaysia.”