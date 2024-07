Eine weiteres Judas Priest Bottling präsentieren heute die St. Kilian Distillers. Die auf 7.850 Flaschen limitierte Abfüllung „Invincible Shield“ basiert auf milden, nicht rauchigen Whiskys aus ex Tawny Portwein Fässern, und erscheint zum Start des Wacken Open Air am 31. Juli 2024 mit einer UVP von € 59,90. Erhältlich ist diese dann bei St. Kilian online, direkt vor Ort im Destillerie-Shop in Rüdenau sowie später im gut sortierten Fachhandel.

Mehr in der Presseaussendung der St. Kilian Distillers:

St. Kilian Distillers und Judas Priest setzen erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem neuen Rekordalbum „Invincible Shield“ fort

Rüdenau, im Juli 2024

Die Metal-Legenden von Judas Priest haben die Musikwelt erneut im Sturm erobert. Ihr neuestes Album „Invincible Shield“, das am 8. März 2024 veröffentlicht wurde, katapultierte sich nur eine Woche nach Erscheinen in die internationalen Charts und bescherte den Briten nach 55 Jahren Bandgeschichte erstmals Platz 1 der deutschen Album-Charts.

Für Heavy Metal Fans und Whisky-Liebhaber gibt es nun einen weiteren Grund zum Feiern. Im Rahmen ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit mit der britischen Band veröffentlicht die preisgekrönte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers die fünfte Edition ihres Judas Priest Heavy Metal Whiskys. Der Single Malt Whisky trägt den Namen des neuen Erfolgsalbums „Invincible Shield“ und erscheint zum Start des Wacken Open Airs am 31. Juli 2024.

Die neueste Judas Priest Abfüllung präsentiert sich in der ikonischen Heavy Metal 0,7-Liter-Flasche. Versehen mit einem markanten Etikett in Metal-Optik wird zudem das ausdrucksstarke Album-Cover von „Invincible Shield“ gestalterisch aufgegriffen.

Ebenso kraftvoll wie das Design zeigt sich auch der Flascheninhalt. Die auf 7.850 Flaschen limitierte Heavy Metal Edition basiert auf milden, nicht rauchigen Whiskys aus ex Tawny Portwein Fässern, die vielschichtige Noten dunkler Früchte beisteuern. Ein kleiner Anteil von ebenfalls mildem Whisky aus einem frischen Fass aus bulgarischer Eiche sorgt für eine Prise Würze. Die sanfte Rauchnote stammt von Whiskys, welche aus über Buchenholzfeuer gedarrtem Gerstenmalz hergestellt wurden. Sie runden das reichhaltige Geschmackserlebnis perfekt ab.

Das mittlerweile 19. Studioalbum „Invincible Shield“ hat sowohl Fans als auch Kritiker begeistert. Sechs Jahre nach ihrem letzten Album „Firepower“ setzt die britische Band Judas Priest damit erneut Maßstäbe in der Heavy Metal-Szene. Neben internationalen Top-Platzierungen erreichten sie in ihrer 55-jährigen Karriere erstmals Platz 1 der deutschen Charts. Mit Freude huldigt das Team der St. Kilian Distillers diesen Meilenstein in der spektakulären Bandgeschichte und fängt ein Stück des Judas Priest Spirits in einem einzigartigen Single Malt Whisky ein.

Ab Mittwoch 31. Juli 2024 in limitierter Auflage erhältlich

Der Single Malt Whisky „Invincible Shield“ ist weder gefärbt noch kühlfiltriert und wurde mit einem Alkoholgehalt von 47 % vol in die ikonische 0,7-Liter-Flasche abgefüllt. Der Verkaufspreis für Endverbraucher beträgt 59,90 Euro. Die Heavy Metal Abfüllung ist auf 7.850 Flaschen limitiert und ab 31. Juli 2024 bei St. Kilian online, direkt vor Ort im Destillerie-Shop in Rüdenau sowie später im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Tasting Notes

Aussehen

Roségold

Aroma

Zarter Holzrauch umspielt die Fruchtaromen von reifen Pfirsichen, roten Kirschen und dunklen Trauben, bereichert durch sanfte Vanille, subtile BBQ-Noten und würzige Roggentöne.

Geschmack

Reife Pfirsiche, süße Kirschen und saftige Himbeeren vereinen sich zu einer verlockenden Fruchtmelange, abgerundet von wärmenden, feinwürzigen Roggennoten und cremiger Vanille, die durch dezente Tannine und einen Hauch von Rauch harmonisch ergänzt wird.

Nachklang

Die cremige Fruchtmarmelade verweilt mit zunehmend trockenen Nuancen von dunkler Schokolade, fein-würzigen Roggentönen, wärmendem Eichenholz und einem Hauch von Rauch, die lange nachhallen.

Alkoholgehalt

47 % vol

UVP

€ 59,90 (0,7 Liter)

Über Judas Priest

Mit weltweit über 50 Millionen verkauften Alben gelten Judas Priest aus Birmingham als eine der größten und einflussreichsten Bands des Heavy Metal. Mit zahlreichen Alben und Hits wie „Breaking The Law“, „Living After Midnight“ oder „Painkiller“ drücken sie seit nunmehr 55 Jahren der Metal-Musikszene ihren unverkennbaren Stempel auf. Ihr legendäres Album „Firepower“ aus dem Jahr 2018 markiert einen absoluten Höhepunkt ihrer Karriere. Im Jahr 2022 wurde Judas Priest in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und mit dem „Musical Excellence Award“ ausgezeichnet. Anlässlich ihres 19. Studioalbums startete im Frühjahr 2024 die Judas Priest – Invincible Shield Tour durch Europa. Mehr Informationen finden Sie auf www.judaspriest.com.

Über Global Merchandising Services Limited

Global Merchandising Services, 2008 von Barry Drinkwater gegründet, ist einer der weltweit größten Auswerter von Merchandisingrechten der Musik- und Unterhaltungsbranche und entwickelt innovative internationale Merchandising-Programme. Von bekannten Bands und Künstlern, wie Judas Priest, Motörhead und Iron Maiden, bis hin zu Kinohits und Fernsehsendungen umfasst das Portfolio ein breites Spektrum an vielfältigen Produkten. Mit Sitz in London und Los Angeles ist Global Merchandising Services die schlüsselfertige Lösung für Design, Produktentwicklung, Herstellung und Verkauf in allen Vertriebskanälen des Einzelhandels: Live-Events, Webshops, Sponsoring und Drittlizenzierung.

Über die St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 200 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.