Grave Digger und St. Kilian Distillers präsentieren den Single Malt Whisky „Bone Collector“ zum 45. Bandgeburtstag

Die Legende lebt: Der rauchige Whisky ist eine Hommage an die Musik, Geschichte und die ungebrochene Kraft von Grave Digger

Rüdenau, im Januar 2025

Zum 45. Jubiläum der legendären Heavy Metal Band Grave Digger erscheint am 17. Januar 2025 nicht nur das neue Album „Bone Collector“, sondern auch ein einzigartiger Single Malt Whisky von St. Kilian Distillers. Die gleichnamige Abfüllung ist eine Hommage an die Musik, Geschichte und den unbändigen Spirit der Band, die seit ihrer Gründung im Jahr 1980 das Metal-Universum prägt.

Der „Bone Collector“ Single Malt Whisky ist ein wahres Meisterwerk der Destillationskunst, das die dunkle Seele des Metal-Universums von Grave Digger in sich trägt. Gebrannt aus schottischem Torfrauchmalz mit intensiven 80 ppm, überzeugt der Whisky mit einer kräftigen Rauchnote und einer tiefgründigen Geschmackskomplexität. Die vierjährige Reifung in edlen Tempranillo Rotweinfässern aus der spanischen Region Ribera del Duero verleiht ihm ein vielschichtiges Aroma, das perfekt zur düsteren und erdigen Ästhetik von „Bone Collector“ passt.

Für Mario Rudolf, Master Distiller bei St. Kilian, setzt sich die Grave Digger Reihe mit dem neuen „Bone Collector“ Single Malt Whisky in ihrer DNA konstant fort: „Ein würzig-rauchiger Whisky, gereift in Tempranillo Rotweinfässern aus Spanien. Frucht, Würze und satter erdiger Rauch – dafür stehen die St. Kilian Whiskys der Grave Digger Serie.“

Der Whisky ist weder gefärbt noch kühlgefiltert und wurde mit einem Alkoholgehalt von 47 % vol in die ikonische Heavy Metal Glasflasche (0,7 Liter) abgefüllt sowie mit einem markanten Etikett in Metal-Optik versehen. Design und Aromen sind perfekt auf die Welt von Grave Digger abgestimmt und machen diesen Tropfen zu einem unverzichtbaren Sammlerstück für die Fans der Band sowie Liebhaber außergewöhnlicher Whiskys.

Mit „Bone Collector“ setzt Grave Digger nicht nur musikalisch ein kraftvolles Zeichen, sondern erweitert ihre Welt um ein exklusives Genussprodukt, das den Geist des Metal in flüssiger Form einfängt. Frontmann Chris Boltendahl zeigt sich begeistert von der Partnerschaft mit St. Kilian Distillers und der bevorstehenden Veröffentlichung: „Die Fortführung einer erfolgreichen Zusammenarbeit erfordert Engagement, Anpassungsfähigkeit und das Bestreben, stets das Beste füreinander und die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Daher freuen wir uns, dass wir unser Partnership mit St. Kilian Distillers und einem neuen Whisky in 2025 weiterführen können. Never change a winning team – besser kann man es nicht beschreiben. Der ‚Bone Collector’Whisky wartet auf Euch.“

Verkaufsstart 17. Januar 2025

Der heavily peated „Bone Collector“ Single Malt Whisky erscheint zeitgleich mit dem gleichnamigen Album ab dem 17. Januar 2025. Der Verkaufspreis für Endverbraucher liegt bei € 59,90 (UVP). Die auf 1.200 Flaschen limitierte Edition ist online und im Besuchershop der Destillerie in Rüdenau erhältlich und, bei ausreichender Verfügbarkeit, auch bei ausgewählten Händlern. Fans dürfen sich auf eine unvergessliche Kombination aus Musik, Genuss und Geschichte freuen, die Grave Diggers unverwechselbare Handschrift trägt.

Tasting Notes

Aussehen: Roségold

Aroma: Intensiver Torfrauch trifft auf die frische Frucht von roten Trauben, Kirschen und reifen Pfirsichen, untermalt von malzigen Nuancen, erdigen Akzenten, würziger Eiche und einem zarten Hauch von Vanille.

Geschmack: Eine süße Komposition aus Trauben, gelben Kirschen und saftigen Pfirsichen, umspielt von Malz und cremiger Vanille, vereint sich mit einer wärmenden Melange aus würziger Eiche, einem Hauch von Tanninen und einer Prise Pfeffer, umhüllt von aschigem Torfrauch.

Nachklang: Cremige Fruchtaromen und malzige Süße verschmelzen mit trockenen Eichenholztönen, subtilen erdigen Nuancen und einem Hauch von Asche, die mit Malznoten und feiner Vanille langanhaltend ausklingen.

Alkoholgehalt: 47,0 % vol

UVP: € 59,90 (0,7 Liter)

ÜBER GRAVE DIGGER

Grave Digger, gegründet 1980 in Gladbeck, zählen zu den Pionieren des deutschen Heavy Metal und haben mit 22 Studioalben die Szene nachhaltig geprägt. Ob episch oder brachial – ihre Songs begeistern Fans weltweit und verbinden historische Themen mit kraftvollen Metal-Klängen. Mit Klassikern wie „Heavy Metal Breakdown“ und ihrer legendären Schottland-Trilogie – „Tunes of War“, „The Clans Will Rise Again“ und „Fields of Blood“ – schrieben sie Metal-Geschichte. Mit ihrem neuen Album „Bone Collector“ setzen Grave Digger ihre Tradition fort, düstere und fesselnde Geschichten in energiegeladene Kompositionen zu übersetzen. Nach über vier Jahrzehnten bleibt die Band eine feste Größe in der internationalen Metal-Szene. Mehr Informationen finden Sie unter www.grave-digger.de.

Über die St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 250 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.