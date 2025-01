Neu bei Kirsch Import: The Single Malts of Scotland Single Casks, Clynelish von Gordon & MacPhail, Millstone Dutch Windmills & Tulip Collection und Puni Arte No.5

Vier Single Casks für Kirsch-Kunden von The Single Malts of Scotland, Exclusively bottled for Kirsch Import; eine Clynelish-Exklusivabfüllung von Gordon & MacPhail, Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import; Dutch Windmills Collection No.2 und Dutch Tulip Collection No.4 der niederländischen Brennerei Millstone, Selected for you by Kirsch Import; sowie Puni Arte No.5: das sind die Neuheiten an diesem Dienstag bei Kirsch Import.

Hier alle Neuheiten im Detail:

Rar & rauchig: Single Casks von The Single Malts of Scotland

Premiumfässer mit schottischem Whisky aufstöbern – das stand schon immer im Mittelpunkt der Elixir Distillers. Seit 2002 veröffentlicht der unabhängige Abfüller diese unter dem Namen The Single Malts of Scotland. Die Range besteht aus herausragenden, unverfälschten Vintage-Malts aller schottischer Whiskyregionen. Exklusiv für die Kunden von Kirsch Import kommen nun vier Einzelfassabfüllungen der Reihe auf den Markt.

Single Malts dieser Brennerei werden nur zu circa zwei Prozent als solche vermarktet: Der Dailuaine 2012/2024 ist ein rares Beispiel für die schweren, süß-würzigen Whiskys aus der Speyside. Wer typischere Merkmale der Region erkunden will, liegt mit dem fruchtig-leichten, geschmeidigen Tormore 2005/2024 richtig.



Torf-Freunde werden mit zwei insularen Einzelfässern fündig – im Falle des An Orkney Distillery 2012/2024 in Verbindung mit fleischigen Umaminoten, Honig und Heidekraut oder aber kombiniert mit cremigen Zitrus- und Meeresnoten im Falle des Caol Ila 2011/2024.

Dailuaine 2012/2024

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre

Dest.: 09/04/2012

Abgef.: 11/01/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Butt

Fassnr.: 300548

563 Flaschen

58,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tormore 2005/2024

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

18 Jahre

Dest.: 09/12/2005

Abgef.: 02/07/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Barrel

Fassnr.: 1630

229 Flaschen

53,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

An Orkney Distillery 2012/2024 – Peated

The Single Malts of Scotland Island Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre

Dest.: 07/06/2012

Abgef.: 15/01/2024

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Hogshead

Fassnr.: 6

315 Flaschen

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2011/2024 – Peated

The Single Malts of Scotland Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

12 Jahre

Dest.: 02/03/2011

Abgef.: 09/01/2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Hogshead

Fassnr.: 305289

264 Flaschen

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Da sind wir nicht Clynelish:

Exklusivabfüllung von Gordon & MacPhail

Vom kleinen Feinkostladen zur weltweiten Whisky-Größe: Gordon & MacPhail steht für exklusive Scotch-Raritäten – seit über 125 Jahren. 1895 von James Gordon und John Alexander MacPhail gegründet, wurde das Geschäft von ihrem Angestellten John Urquhart übernommen. Als dieser erstmals eigene Fässer kaufte, um sie bei renommierten Brennereien befüllen zu lassen, sollte er das Whiskybusiness für immer verändern.



Die Folgen? Sind bis heute an Feinschmeckergaumen spürbar. Das belegt auch ein neues Single Cask für den deutschen Markt. Der Clynelish 2009/2024 ist ein so charaktervoller wie köstlicher Geheimtipp aus der Nähe des Küstenstädtchens Brora.



15 Jahre verbrachte einer der „Schlüssel-Malts“ im Johnnie Walker Blended Scotch in einem einzelnen Refill Sherry Hogshead. Wer eine der 249 Flaschen ergattert, wird so von hellen Fruchtnoten zu einem Kuchen mit Haselnüssen, Rosinen und Schokolade eingeladen und von Orangemarmelade mit einem Hauch Würze verabschiedet.

Clynelish 2009/2024

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import

15 Jahre

Dest.: 2009

Abgef.: 05/11/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr.: 307223

249 Flaschen

57,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Whisky-Wahrzeichen:

Aus den Niederlanden für den deutschen Markt

Mit sympathischem Understatement brennt Patrick van Zuidam in zweiter Generation und unabhängig neben Genever und Gin auch Whisky. Und zwar unter anderem „grain to glass“ aus eigenem Getreide. Dieses wird – typisch niederländisch – in Mühlen gemahlen. Millstone heißt entsprechend die Whisky-Marke der Zuidam Distillers.

Einem der Wahrzeichen der Niederlande widmen wir mit der Dutch Windmills Collection eine Serie von ungetorften Exklusivabfüllungen für Kirsch-Kunden. Der Millstone 2018/2024 – PX Sherry Butt #18B126 wurde nicht nur von der Windmühle, sondern auch einem der berühmtesten Künstler unseres Nachbarlandes beflügelt. Das vollmundige Single Cask verbindet Fruchtnoten von Pfirsich und Pflaume mit cremiger Vanille, süßen Rosinen und feinen Kräuternoten.



Zum vierten Mal haben die Zuidam Distillers zudem ein Heavily Peated Single Cask für den deutschen Markt abgefüllt. Für die Dutch Tulip Collection No.4 fiel die Wahl ebenfalls auf ein mit Pedro Ximénez Sherry vorbelegtes Fass. Der Millstone 2018/2024 – PX Sherry Butt #18B017 vermählt süßen Rauch mit Gewürzkuchen, Zartbitterschokolade und dunklen reifen Früchten, bevor er lange ausklingt.

Millstone 2018/2024 – PX Sherry Butt #18B126

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Dutch Windmills Collection No.2

Selected for you by Kirsch Import

6 Jahre

Dest.: 12/07/2018

Abgef.: 12/11/2024

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Butt

Fassnr: 18B126

757 Flaschen

56,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Millstone 2018/2024 – PX Sherry Butt #18B017 – Heavily Peated

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Dutch Tulip Collection No.4

Selected for you by Kirsch Import

6 Jahre

Dest.: 08/02/2018

Abgef.: 12/11/2024

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Butt

Fassnr.: 18B017

694 Flaschen

54,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Italien trifft Islay:

Puni Arte No.5 vereint Bergamotte, Honig & Rauch

Puni Arte ist eine Serie limitierter Abfüllungen, mit der sich Italiens erste Whiskydestillerie die Freiheit nimmt, besondere und markante italienische Whiskys zu kreieren. Das Resultat aus regionalen Getreidesorten, schottischem Equipment und Lagerräumen unter wie über der Erde? Individuelle Geschmacksprofile, die die Kunst der italienischen Whiskyherstellung demonstrieren.

Der Puni Arte No.5 ist ein Single Malt Whisky, der 6,4 Jahre in Scotch Whisky Casks reifte. Diese Fässer stammen von der Insel Islay und enthielten zuvor über zehn Jahre lang stark getorften Islay Malt. Das Resultat: fein und verlockend. Angenehme Rauchschichten umhüllen den Gaumen, gefolgt von sanfter Honigsüße und ausbalanciert durch zitrusartige Bergamotte-Noten. Im Hintergrund finden sich Nuancen von Eiche und ein Hauch von Leder.

Puni Arte No.5 – Limited Edition

The Italian Malt Whisky

6 Jahre

Herkunft: Italien

Fasstyp: Islay Whisky Casks

2.830 Flaschen (insgesamt)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt