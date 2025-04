Neu aus den Highlands: Ardnamurchan Mezcal Cask Release 2025 + Ardnamurchan Single Cask bottled for Whisky Fair Rhein-Ruhr 2025

Zwei neue Abfüllungen aus der Adelphi-Destillerie Ardnamurchan können wir Ihnen heute über den Generalimporteur, die Rolf Kaspar GmbH vorstellen:

Zunächst gibt es eine Einzelfassabfüllung, die das Messe-Bottling der an diesem Wochenende stattfindenden Whisky Fair Rhein-Ruhr in der Classic sein wird. Zum Ardnamurchan Single Cask #237 haben wir zwar kein Bild, aber die „technischen“ Daten: Distilled 2014, 10yo, 55,3%vol., one of 317 bottles, unpeated american oak ex oloroso sherry hogshead.

Laut der Rolf Kaspar GmbH ist diese Messe-Einzelfassabfüllung eine der ersten zehnjährigen Original-Einzelfassabfüllungen und eine Abfüllung, an deren Herstellung teilweise Mark Armin Giesler beteiligt war. Stilistisch soll sie eine Nähe zu Campbeltown-Abfüllungen bieten. Sie hat einen UVP von 125EUR/0,7l inkl. MwSt.

Weiter verbreitet ist der neue Ardnamurchan Mezcal Cask Release 2025, hier liegt der UVP bei 64,95EUR/0,7l inkl. MwSt.. Bei ihm ist der erste Eindruck fein maritim und erinnert spontan an den einen oder anderen Talisker. Es wurden 19 Bourbonfässer ifür das Finish in Mezcal-Fässer umgefüllt – das ergab 4968 Flaschen, mit 55% vol. Alkoholstärke abgefüllt.

Untenstehend die offiziellen

Tasting notes:

Nase: Grün, grasig, pflanzlich. Unmittelbar spürbar ist der Mezcal. Dieser verflüchtigt sich schnell und gibt den Blick frei auf frische, knackige Granny-Smith-Äpfel. Grüne Bananen. Kräftiger, aschiger Rauch.

Gaumen: Hell, kräuterig, Eukalyptus. Kreidig, mineralisch, Meeresduft. Olivenlake, salzige Kapern und glatte Petersilie. Ein gewichtiger, fetter Schluck mit erdigem Rückgrat.

Finish Sanfte Rauchnoten. Cremiger, süßer Nachgeschmack. Erdig.

Ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Unsere Leser haben in den nächsten beiden Wochen die Gelegenheit, drei Flaschen dieser interessanten Abfüllung zu gewinnen – und weil oben Mark Armin Giesler erwähnt wurde (der ja Mr. Laphroaig in Deutschland ist): Fünf Flaschen Laphroaig Elements 2.0 gibt es noch bis diesen Sonntag zu gewinnen!