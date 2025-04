Dass sich Whisky nicht gegen ein Fass wehren kann, ist eine gute Sache. Zwar passieren dadurch manchmal – auch gewollte – Unfälle (nicht wahr, lieber Klaus Pinkernell?), aber meistens kommt etwas erfrischend Neues heraus.

Besucher der Whisky Fair Rhein-Ruhr, die an diesem Wochenende in der Classic Remise Düsseldorf stattfindet, können so ein Experiment dort als Messeabfüllung von Mc’Neill’s Choice erleben – ein Ardnahoe, der in einem Limoncello Cask nach eigenen Worten „durchgenudelt“ wurde. Es ist nicht der erste Versuch mit dem Fasstyp, und man hat sich jetzt statt für das große „L“ auf Islay für die Brennerei Ardnahoe entschieden, um die Balance zwischen Whisky und Fasseinfluss anders zu gestalten.

Hier das, was McNeill’s Choice dazu zu sagen hat:

Ard-na-WHAT?! – McNeill’s Choice nudelt Islay’s jüngsten shooting star in einem Limoncello Cask durch

Für die Classic Remise Düsseldorf: Ein Single Malt Whisky der neuen Brennerei an der Ostküste der Insel muss sich gegen ein besonderes Fass behaupten

Pünktlich zur Messe gibt es ein neues small batch Messespecial von McNeill’s Choice, denn unser berühmt-berüchtigtes Limoncello Cask ist zurück! In der ersten Belegung wurde die “Arztpraxis” der Lieblingstorfinsel darin veredelt und das Ergebnis war polarisierend. Von “zu krass” bis “zu geil” war alles dabei. Dennoch haben wir uns das Feedback zu Herzen genommen und bei der nächsten Belegung auf etwas mehr Balance geachtet – zumal der dafür vorgesehene Whisky nicht ganz so kräftig wie die “Arztpraxis” ist.

Ausgesucht haben wir keine andere als die jüngste Brennerei der Torfinsel (am Markt), die auch gerade eine neue Abfüllung herausgebracht hat. Fans der Brennerei können sich auf der kommenden Classic Remise Düsseldorf also nicht nur auf eine, sondern gleich zwei neue Impressionen des großartigen Destillats freuen!

Wird das Limoncello Cask alles gnadenlos überrollen? Kann sich der shooting star gegenüber dem brachialen Einfluss italienischer Tradition behaupten? Findet es heraus am Stand von Celtic Events auf der Classic Remise in Düsseldorf am 05. und 06. April!