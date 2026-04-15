IslayVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Fünf aus Ardnahoe

Drei der fünf Whiskys sind exklusiv für die Schweiz abgefüllt - alle fünf zusammen bestens bewertet

Auch ein wenig im Andenken an Stewart Hunter Laing, dem unlängst verstorbenen Gründer der Brennerei auf Islay, widmet Serge Valentin heute seine Verkostung fünf Abfüllungen aus Ardnahoe, drei davon exklusiv für die Schweiz abgefüllt.

Allesamt erhalten sie von Serge sehr gute Bewertungen, im SYpektrum zwischen 85 und 89 Punkten, wie man unserer Tabelle der Verkostung entnehmen kann:

AbfüllungPunkte

Ardnahoe 5 yo (59.1%, OB for Members of the Ardnahoe Society 2024, PX + oloroso, 3,000 bottles)86
Ardnahoe 7 yo 2019/2026 (59.3%, OB for Switzerland, bourbon barrel, cask #572, 224 bottles)89
Ardnahoe 5 yo ‘Cask Strength Batch #2’ (61%, OB, first fill bourbon, 2026)87
Ardnahoe 6 yo 2019/2025 (60.1%, OB for Switzerland, PX quarter casks, small batch, 325 bottles)85
Ardnahoe 6 yo 2019/2026 (60.4%, OB for Switzerland, oloroso quarter casks, small batch, 683 bottles)86
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