Serge verkostet: Fünf aus Ardnahoe

Auch ein wenig im Andenken an Stewart Hunter Laing, dem unlängst verstorbenen Gründer der Brennerei auf Islay, widmet Serge Valentin heute seine Verkostung fünf Abfüllungen aus Ardnahoe, drei davon exklusiv für die Schweiz abgefüllt.

Allesamt erhalten sie von Serge sehr gute Bewertungen, im SYpektrum zwischen 85 und 89 Punkten, wie man unserer Tabelle der Verkostung entnehmen kann:

Abfüllung Punkte