Auch in diesem Jahr vergab der Whisky Guide Deutschland wieder die The Excellence of Whisky Awards – für Bars, Shops, Destillerien und Abfüllungen sowie einen Special Award für den Master of Excellence.

Wer in diesem Jahr bei den Festlichkeiten im Whiskyplaza Hamburg mit den Trophäen ausgezeichnet wurde, können Sie in der nachfolgenden Presseaussendung lesen. Bleibt uns nur noch, allen Gewinnern auf das Herzlichste zu gratulieren!

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The Excellence of Whisky Awards 2026 – Hamburger Event zelebriert die Besten der Besten der Whisky-Szene

Die Sieger der The Excellence of Whisky Awards 2026 (v.l.): Robin Pitz (Best Whisky Bar Villa Konthor, Limburg an der Lahn), Manfred Kröger (Master of Excellence, Whisky Shop Flickenschild, Itzehoe), Heidi Brintrup (Best Whisky Distillery Ida-Destille, Ostrhauderfehn), Peter Klas (Best Whisky Shop Scotia Spirit, Köln), Wolfgang Remlinger (Best Whisky & Newcomer of the Year Distillery DIS ONE/DIS ONE Aries, Kirchberg an der Iller) und Heinfried Tacke (Gründer und Herausgeber, Der Whisky Guide Deutschland).

Hamburg, 15. April 2026 – Am gestrigen Dienstagabend stand Hamburg ganz im Zeichen der Whisky-Exzellenz. In der international renommierten Bar Whiskyplaza wurden zum zweiten Mal die „The Excellence of Whisky“-Awards verliehen. Die höchst anspruchsvollen Auszeichnungen gehen auf eine Initiative vom Whisky Guide Deutschland zurück. Sie küren jedoch nicht nur die herausragenden Adressen und Personen des Jahres. Auch die besten heimischen Whiskys des Jahres werden ausgezeichnet. Höhepunkt der Awards ist jedoch immer der Ehrenpreis „Master of Excellence“, über den sich Manfred Kröger aus Itzehoe (Flickenschild) sichtlich gerührt freute.

Best Whisky Bar 2026 : Villa Konthor in Limburg an der Lahn (Robin Pitz)

: Villa Konthor in Limburg an der Lahn (Robin Pitz) Best Whisky Shop 2026 : Scotia Spirit in Köln (Peter Klas)

: Scotia Spirit in Köln (Peter Klas) Best Whisky Distillery 2026 : Ida-Destille in Ostrhauderfehn (Ostfriesland)

: Ida-Destille in Ostrhauderfehn (Ostfriesland) Best Whisky 2026 : DIS ONE Aries Single Malt Single Cask (Distillery DIS ONE)

: DIS ONE Aries Single Malt Single Cask (Distillery DIS ONE) Master of Excellence 2026: Manfred Kröger, Itzehoe (Flickenschild)

Rund 60 exklusiv geladene Gäste aus der heimischen Whisky-Welt folgten der Einladung vom Whisky Guide Deutschland zur feierlichen Preisverleihung in die vielfach schon ausgezeichnete Bar Whiskyplaza nach Hamburg. Und dort gab es im Laufe eines halben Tages viele strahlende Gesichter und Sieger im Rahmen des halbtägigen Award-Events. Die beste Whisky Bar kommt dieses Jahr so aus Limburg an der Lahn. Der beste Whisky Shop steht aktuell in Köln. Einige Überraschungen gab es indes bei den Auszeichnungen für die heimischen Whiskybrenner. So wurde der beste Whisky des Jahres von einem Newcomer aus Oberschwaben hergestellt und gereift: DIS ONE Aries von der Distillery DIS ONE inKirchberg an der Iller. Die Auszeichnung für die beste Whisky Brennerei des Jahres ging derweil an die Ida-Destille in Ostrhauderfehn (Ostfriesland), die von Heidi Brintrup geführt wird.

Würdigung der Besten der Szene

Initiator des Awards ist der Whisky Guide Deutschland – ein Jahrbuch über die heimische Whisky Szene, das von Heinfried Tacke herausgegeben wird und nun schon seit nahezu zwei Jahrzehnten regelmäßig erscheint. 2025 startete der Guide-Gründer die The Excellence of Whisky-Initiative. Dessen Ziel ist es, möglichst die Besten der Besten des Landes im Bereich des Whiskys zu einem tat- und schlagkräftigen Zusammenschluss zu führen. Die Awards sind so nicht nur Würdigung eines herausragenden Engagements. Sie schmieden auch eine ureigene Community rund um das Exzellenz-Anliegen der Initiative. Getragen und angeführt wird diese Community dabei von einem exklusiv besetzten Jury-Board.

Die Exzellenz-Awards als Lotsen und Leuchttürme

„Wir wollen mit der Exzellenzinitiative bewusst eine Leuchtturm-Funktion übernehmen, woran sich die Liebhaber mit ihrer so faszinierenden Passion dann orientieren können. Nicht von oben herab, sondern von unten her, sprich mit denen, die tagtäglich ein Beispiel für Exzellenz abgeben, wollen wir zeigen, was die tatsächlichen Maßstäbe im Land sind. Die Awards würdigen dieses Tun und Können aber nicht nur. Wir stellen sie zudem auch so ins Fenster, dass es möglichst viele andere anspornt, dem gleich zu tun. Das ist der eigentliche Clou unserer Initiative und unserer Awards“,

erläutert Initiator Heinfried Tacke die Idee hinter der Veranstaltung und Verleihung.

Ein intimer Branchentreff mit exklusivem Programm

Die im Übrigen mit einem bemerkenswerten Programm aufwartete. Bereits zur Mittagszeit startete man mit einem Get Together bei einer stilvollen The Balvenie Tea Time. Im Anschluss ging es an Bord der Cap San Diego, dem legendären Museumsschiff im Hamburger Hafen, wo nicht nur der neue Brand Ambassador Magnus Tobler von Highland Park auf die Gäste wartete, sondern auch ein eigens konzipiertes Whisky-Quiz. Fachwissen und Teamgeist waren da gefragt. Der feierliche Teil nach der Verleihung um 17.30 Uhr bot dann exklusive Kulinarik: mit einem Food Pairing Dinner der Extraklasse, zu dem GourmetPool Limited Spirits ausgewählte Proben seiner raren Single Malt-Abfüllungen präsentierte.

Den Abschluss bildete eine ausgelassene After Show Party – mit vielen glücklichen Gesichtern an diesem Abend sowie weiteren feinen Whiskys. Zum Abschied erhielten die Gäste dann noch eine Überraschung der Schokoladenmanufaktur Chocolia. Ein letzter, liebenswerter Gruß der Veranstalter für die Heimreise…

Ausführliche Informationen zum The Excellence of Whisky Award finden Sie online unter: www.whiskyguide-deutschland.de/the-excellence-of-whisky

Ohne das Mittun und die finanzielle Unterstützung durch Sponsoren wäre die Durchführung dieser bewusst exklusiv gehaltenen Award-Verleihung nicht denkbar. Ausdrücklich bedanken wir uns bei unseren drei Award-Paten Glenfiddich (Best Whisky Bar 2026), Highland Park (Best Whisky Shop 2026) und GourmetPool Limited Spirits (Master of Excellence). Unser Dank gebührt aber auch Guinness, Pilsener Urquell, Schweppes, Coca-Cola und Chocolia für ihre gute Unterstützung sowie nicht zuletzt dem großartigen Team des Whiskyplaza um Björn und Susanna Lahmann, die als Gastgeber und Helfer immer wieder entscheidend zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. Alle zusammen blicken wir auf einen denkwürdigen Tag und Event zurück.