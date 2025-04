Whiskyguide Deutschland vergibt „The Excellence of Whisky“ Awards 2025

Mit den „The Excellence of Whisky“ Awards hat der Whiskyguide Deutschland ein eigenes Awards-Format ins Leben gerufen, das für herausragende Leistungen in der deutschen Whiskyszene von einer Fachjury vergeben wird. Gestern fand die Verleihung der Awards 2025 im Whiskyplaza Hamburg statt – und das in fünf Kategorien.

Wer welchen Preis mit nach Hause nehmen konnte, können Sie hier in der Presseaussendung lesen, die wir für Sie erhalten haben:

„The Excellence of Whisky“ Awards 2025

Hamburger Award Event zelebriert die Besten der Besten

Hochkarätige Preisverleihung im Whiskyplaza in Hamburg

Best Whisky Bar 2025: Xaver Lounge & Whisky Bar – Hotel-Restaurant Zum Dragoner, Peiting

Best Whisky Shop 2025: Flickenschild GmbH & Co KG, Itzehoe

Best Whisky Distillery 2025: Schraml – Die Steinwald Brennerei, Erbendorf

Best Whisky 2025: Stonewood Drà Doublewood One

Master of Excellence 2025: Ewald Stromer

Deutschland, 24.04.2025 – Am gestrigen Mittwochabend gab es in Hamburgs Whiskybar Whiskyplaza Großes zu feiern. Grund dafür war der ganz neu ins Leben gerufene „The Excellence of Whisky“ Award: Mit ihm wurden die Besten der Besten aus den heimischen Whisky Bars und Shops, den Brennereien und ihre Whiskys sowie nicht zuletzt eine der herausragenden Personen der Szene in den letzten Jahren geehrt.

Gut 50 exklusiv geladene Gäste aus der heimischen Whisky-Szene kamen zur Preisverleihung in die Whiskybar Whiskyplaza nach Hamburg. Strahlender Sieger als beste Whisky Bar des Jahres ist Monika Pummer mit ihrem Team aus der Xaver Lounge & Whisky Bar in Peiting.

Bei den heimischen Whisky Shops freuten sich Manfred und Jannik Kröger von der Flickenschild GmbH & Co. KG aus Itzehoe über den Award. Unter den Whiskymachern holte sich Gregor Schraml aus der Brennerei Schraml in Erbendorf gleich zweimal den Preis ab – sowohl als beste Whiskybrennerei als auch mit dem besten heimischen Whisky des Jahres 2025, wenngleich letztere Entscheidung höchst knapp ausfiel angesichts fünf weiterer Goldmedaillen-Gewinner. Unter großem Applaus und Jubel aus dem Publikum nahm zum guten Schluss dann noch Ewald Stromer, aktueller Brand Ambassador des Whisk(e)y- Portfolios von Rémy Cointreau, eines der fünf übergroßen Whiskygläser als Auszeichnung zum „Master of Excellence 2025“ in Empfang.

In Gänze muss man schon von einem ungewöhnlichen Event sprechen: Es war wie ein Familientreffen. Man kennt sich. Und das Programm bot reichlich Zeit zum Austausch. Denn das ist auch das vornehmliche Ziel der neuen Exzellenzinitiative, die sich mit dem neu geschaffenen Award für die heimische Whiskywelt verbindet, und die in der Publikation des Whisky Guide Deutschland gründet: Das oft sehr persönliche und stets herausragende Engagement der zahlreichen Akteure in dieser Szene nicht nur mit einer Urkunde oder einem Pokal zu würdigen, sondern ihnen gemeinsam für einen Tag die Zeit und den Raum zu geben, um sich auszutauschen, aber auch, um damit an der eigenen Exzellenz weiter schmieden und feilen zu können.

Gestartet wurde bereits am Mittag mit einem Get Together bei einer „The Balvenie Tea Time“ mit Sandwiches, Scones und Whiskys der besagten Kult-Brennerei aus Schottland. Anschließend lockte eine Barkassen Tour im Hamburger Hafen, die Markus Heinze – Jury Board-Vorsitzender der Initiative und Markenbotschafter für Glenfiddich und The Balvenie – mit ein paar, von ihm speziell ausgesuchten und besonderen Tropfen anreicherte. Ein Flying Dinner in vier Gängen im Whiskyplaza begleitete anschließend die feierliche Verleihung der Awards. Den Abschluss bildete eine große After Show Party – mit vielen glücklichen Gesichtern, wie man sich denken kann.

Heinfried Tacke, Begründer und Herausgeber des Whisky Guide Deutschland, zeigt sich sichtlich angetan von dem Event:

„Darf ich ehrlich sein? Ich war mir keineswegs sicher, ob alle unsere Pläne so aufgehen, wie wir uns das gedacht und gewünscht haben. Aber allein, wer alles zum Event gekommen ist und wie großartig die Stimmung miteinander war, ist beeindruckend. Aber so ist das, wenn Du die wirklich Besten der Besten einfach mal an einem Ort versammelst. Da kann nur etwas noch Besseres entstehen, was vielleicht der Beginn einer großartigen Geschichte ist. Ich bin allen, die daran mitgewirkt, unglaublich dankbar.“

Womit der Initiator des Ganzen auch seine wichtigen Sponsoren des Events mit in den Blick hebt. Ohne das Mittun und den finanziellen Support von Glenfiddich, der Edelzigarrenmarke Carlos André, dem neuen, exklusiven Independent Bottler GourmetPool Limited Spirits aus Lindlar, sowie dem Online Magazin Frederiks Finest wäre die exklusive Veranstaltung nicht umsetzbar gewesen. Gleiches gilt aber auch für die Unterstützung durch Guinness, Pilsener Urquell und Schweppes – plus dem unermüdlichen Einsatz des Teams vom Whiskyplaza als Gastgeber der Veranstaltung. Alle zusammen blicken auf einen denkwürdigen Tag und Event zurück.

Ausführliche Informationen zum neuen „The Excellence of Whisky“ Award finden Sie online unter: www.whiskyguide-deutschland.de/the-excellence-of-whisky