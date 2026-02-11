Der Whisky Guide Deutschland – Das Jahrbuch 2026 – und die Nominees zu den The Excellence of Whisky Awards 2026

Auch 2026 erscheint der Whisky Guide Deutschland wieder – wer aber einfach nur eine Fortschreibung des Erfolgreichen erwartet, wird positiv enttäuscht werden: Der Guide bietet in diesem Jahr einige interessanten Neuerungen, neben den bewährten Inhalten. Es gibt insgesamt diesmal zwölf Kapitel, darunter Artikel zu Whisky von Autoren wie Sebastian Jäger oder Daniela Brack.

Hier die Infos, die uns Herausgeber Heinfried Tacke zum Buch gesendet hat – und natürlich auch eine Verlinkung zur Seite, auf der man das Jahrbuch 2026 bestellen kann. Wir haben auch zur Info eine Liste der Nominees zu den The Excellence of Whisky Awards 2026 angehängt, bei denen wieder Destillerien, Shops und Bars ausgezeichnet werden.

Der Whisky Guide Deutschland – Das Jahrbuch 2026

Wie ein guter Whisky im Regal

Die einleitenden Worten des Autors zum neuen Whisky Guide Deutschland – Das Jahrbuch 2026 sind mit „Wie ein guter Freund“ überschrieben. Wenn man den Text liest, wird dessen Pointe schnell klar: Das Buch habe etwas Verlässliches, wo jemand immer noch einen Rat weiß, selbst in schwieriger Lage. Tja, wer würde sich nicht so ein Buch wünschen. Oder?

Das 26er Jahrbuch folgt seinem vertrautem Aufbau. Wieder findet man die besten Adressen in systematischer Reihenfolge. Es beginnt mit einer komplett neuen Auswahl internationaler Brennereien, die mit etlichen Überraschungen aufwartet. Mit beachtlicher Strenge verfolgt der Autor sodann seine Empfehlung „Heimische Brenner“, die nochmals mehr aussortiert und reduziert wurden im Sinne der Exzellenzinitiative des Guides. Und wie von je her gewohnt, findet man darin viele liebevolle Porträts, die den Leser zu den besten Whisky Bars und Shops im Land lotsen.

Was also ist neu an dem Buch? Es sind, sagen wir es frei heraus, die ungeahnten Perlen an Adressen, die der Autor nun schon seit fast zwei Jahrzehnten immer wieder neu auftut. Hier eine neue, versteckte Whisky Lounge im bayrischen Wald, dort etwa ein Whisky Shop, das auch als Küstenschiff in der Ostsee unterwegs ist. Und, und, und. Völlig neu ist indessen das Kapitel „Persönliche Tipps & Favoriten“, mit Hinweisen zu ganz besonderen Akteuren und Angeboten in der Whiskywelt, die einem nicht alle Tage über den Weg laufen. Eine schöne Neuerung.

Doch der Begründer und Autor des Guides und Jahrbuches legt großen Wert darauf, dass die jährliche Ausgabe immer auch als Whiskybuch ein Schmöker ist. Fast zweihundert Seiten des insgesamt 444 Seiten starken Druckwerkes in hübscher Aufmachung sind so der Liebhaberei selbst gewidmet – in Summe zwölf Artikel, auch von vielen externen Autoren, die allesamt herrlich zu lesen sind – gespickt mit vielen weiteren Tipps und Hilfestellungen.

Aber nein! Dieses Buch verschlingt man nicht in einem Rutsch. Dafür ist es zu gehaltvoll. Eher ist es wie ein guter Whisky im Regal, zu dem man immer wieder greift und bei jedem Male noch wieder etwas Neues oder liebevoll Dargestelltes entdeckt. Das macht einfach Spaß!

Heinfried Tacke. Der Whisky Guide Deutschland – Das Jahrbuch 2026. Konstanz 2026. 444 Seiten.

Preis: 21.90 EUR

Link zur Bestellung: www.whiskyguide-deutschland.de/shop/

The Excellence of Whisky Awards 2026

Nominiert in der Kategorie „Best Whisky Distillery 2026“:

Brigantia – 1. Bodensee Whisky-Destillerie, Kressbronn – Familie Steinhauser & Michael Heimpel

Destillerie Kammer-Kirsch, Karlsruhe – Gerald Erdrich & Team

Etter Söhne AG DIstillerie, Zug (CH) – Hans John Etter, Gabriel Galliker-Etter

Ida Destille, Ostrhauderfehn – Heidi Brintrup

Marder Edelbrände, Albbruck – Stefan Marder

Schraml – The Stonewood Distillery, Erbendorf – Gregor Schraml & Team

SILD Whisky, Hausham & Sylt – Tobias Meier & Team

SLYRS Destillerie, Schliersee – Kilian Jonscher & Team

St. Kilian Distillers, Rüdenau – Mario Rudolf & Team

Nominiert in der Kategorie „Best Whisky Shop 2026“:

Weinquelle Lühmann, Hamburg & Siek – Jens Lühmann & Team

Hilgering’s Whisky Welt, Dortmund – Mathhias Hilgering, Matthias Missing

Scotia Spirit, Köln & Düsseldorf – Peter Klas & Team

Soul-of-Whisky, Oberursel – Claudia Huhndorf & Norbert Ohneck

Whiskyburg, Wittlich – Elmar Mayer & Peter Harder

