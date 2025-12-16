Über die Christmas Edition Präsentbox, die in Zusammenarbeit ziwschen Whisky Guide Deutschland und GourmetPool entstanden ist, haben wir Sie schon einmal informiert – damals mit dem Schwerpunkt auf die Inhalte des Jahrbuchs, das mittlerweile zu den Fixsternen unter den deutschen Whiskypublikationen zählt.

Heute möchte Sie GourmetPool über den zweiten, mindestens ebenso interessanten Bestandteil des Geschenkset informieren: 5 Samples im Alter von 20 bis 51 Jahren, die aus exzellenten Einzelfassabfüllungen stammen und für sich allein das Herz des Whisky- und Spirituosenliebhabers höher schlagen lassen sollten.

Lesen Sie hier mehr darüber:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Happy Christmas: Exklusives Geschenkset von GourmetPool & Whisky Guide Deutschland

Die Christmas Edition 2026 des Whisky Guide mit fünf hochkarätigen Samples aus Einzelfass-Abfüllungen von 20 bis 51 Jahren aus dem Haus GourmetPool

GourmetPool und der Whisky Guide Deutschland präsentieren gemeinsam eine außergewöhnliche Geschenkidee für anspruchsvolle Genießer: die Christmas Edition 2026 des Whisky Guide Deutschland, kombiniert mit einem hochwertigen Sample-Set mit fünf erlesenen Einzelfass-Abfüllungen.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Samples von GourmetPool – unabhängiger Abfüller von High-End Premium-Spirituosen, ausschließlich Single Casks mit einem Alter von über 20 Jahren. Die Kooperation mit dem Whisky Guide Deutschland macht daraus ein Geschenkset, das Genießer durch das gesamte Jahr 2026 begleitet.

„Taste the exceptional. Das Außergewöhnliche probieren und genießen. Dafür ist das Set in seiner Ausprägung ein optimales Präsent. Und der Whisky Guide begleitet einen durch das komplette Jahr 2026.“ Stefan Fiedler, Geschäftsführer GourmetPool

Fünf außergewöhnliche Samples – ein Set für kompromisslose Genießer

Das limitierte Geschenkset kombiniert die aktuelle Ausgabe des Whisky Guide Deutschland – Christmas Edition 2026 mit fünf exklusiven Samples aus dem Portfolio von GourmetPool. Jedes Sample stammt aus einem sorgfältig ausgewählten Einzelfass, das die Philosophie von GourmetPool widerspiegelt: nur herausragende Qualitäten, die deutlich über das Gewohnte hinausgehen.





Die fünf enthaltenen Genüsse im Überblick:

Ben Nevis 26 Jahre

Ein charakterstarker Highland Single Malt aus dem Premiumjahr 1996, der die typische Eigenart der Brennerei kraftvoll und vielschichtig zum Ausdruck bringt.

Ein charakterstarker Highland Single Malt aus dem Premiumjahr 1996, der die typische Eigenart der Brennerei kraftvoll und vielschichtig zum Ausdruck bringt. Tullibardine 30 Jahre

Ein Malt „alter Schule“: subtil, puristisch und elegant – ein Beispiel klassischer Whisky-Handwerkskunst in Perfektion.

Ein Malt „alter Schule“: subtil, puristisch und elegant – ein Beispiel klassischer Whisky-Handwerkskunst in Perfektion. Tamdhu 34 Jahre – die außergewöhnliche Speyside-Rarität

Diese Abfüllung sticht besonders hervor: Ein 34 Jahre alter Tamdhu, der die liebliche Seite der Speyside auf ein neues Niveau hebt – ein echtes Weihnachts-Highlight und Herzstück des Sample-Sets, das selbst erfahrene Genießer überrascht.

Diese Abfüllung sticht besonders hervor: Ein 34 Jahre alter Tamdhu, der die liebliche Seite der Speyside auf ein neues Niveau hebt – ein echtes Weihnachts-Highlight und Herzstück des Sample-Sets, das selbst erfahrene Genießer überrascht. Long Pond Rum 20 Jahre (Jamaika)

Ein High Ester Rum, berühmt für seine aromatische Intensität und Tiefe – ein Gegenpol zum Whisky, der die Vielfalt der Welt der Premium-Spirituosen zeigt.

Ein High Ester Rum, berühmt für seine aromatische Intensität und Tiefe – ein Gegenpol zum Whisky, der die Vielfalt der Welt der Premium-Spirituosen zeigt. Château de Gaube Armagnac 51 Jahre (1972)

Eine monumentale Rarität: Ein 51-jähriger Armagnac, der auch Kenner in bislang unbekannte Genusswelten führt.

Alle fünf Proben sind bewusst so zusammengestellt, dass sie verschiedene Facetten gereifter Premium-Spirituosen aufzeigen – von kraftvoll und charakterstark über elegant bis hin zu tief, komplex und meditativer Genussreife.

Kooperation auf höchstem Niveau: GourmetPool & Whisky Guide

Die Christmas Edition 2026 des Whisky Guide Deutschland entsteht im Rahmen einer engen Kooperation mit GourmetPool. GourmetPool mit Sitz in Lindlar hat sich als unabhängiger Abfüller konsequent auf High-End Premium-Spirituosen aus Einzelfässern spezialisiert, die mindestens 20 Jahre gereift sind. Jedes Fass wird einzeln ausgewählt und nur dann abgefüllt, wenn es die hohen Ansprüche des Hauses an Ausdruck, Tiefe und Individualität erfüllt.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Whisky Guide Deutschland entsteht ein Paket, das Information und Inspiration mit sensorischer Erfahrung auf Spitzen-Niveau verbindet: Der Guide begleitet Leserinnen und Leser durch das Jahr 2026, während die fünf Samples dazu einladen, ausgewählte Highlights im Glas zu entdecken.

Limitierte Verfügbarkeit & Bestelldetails

Das Geschenkset ist in streng limitierter Stückzahl verfügbar:

Beide Partner – GourmetPool und Whisky Guide – verfügen jeweils über nur 50 Ausgaben.

Für die Bestellung gilt daher: „First come, first serve.“