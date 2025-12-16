Whisky Live Germany 2026 startet Ticketverkauf – mit End-of-the-Year-Rabatt bis 31.12.

Die erste Whisky Live Germany in diesem Jahr war ein voller Erfolg und hat Lust auf mehr gemacht – seit kurzem steht nun der Termin für die Whisky Live Germany 2026 in Hamburg fest: Es ist der 10. und 11. Oktober 2026. Und ab heute gibt es auch bereits die Karten dafür, mit einem ansehnlichen End-of-the-Year-Rabatt: Wer seine Karten vor dem 31.12. bestellt, spart ganze 20 Euro gegenüber dem regulären Verkaufspreis.

Hier die gesammelten Infos dazu:

Whisky Live Germany 2026 startet Ticketverkauf

End-of-the-Year-Rabatt bis 31.12.

Hamburg, 16.12.2026 – Am 10. und 11. Oktober 2026 wird das CCH – Congress Center Hamburg erneut zum Zentrum internationaler Whisky-Kultur. Jetzt können sich Fans und Fachbesucher*innen online ihr Ticket für die Whisky Live Germany sichern und dabei sparen.

Die Whisky Live Germany macht es besonders einfach, Whisky-Freunde zu Weihnachten und darüber hinaus zu beschenken: Ab sofort sind Tickets für die zweite Runde der internationalen Spirituosenmesse über die Website der Whisky Live Germany erhältlich.

Wer schnell ist, kann sich dabei noch bis einschließlich 31. Dezember 2025 Tickets mit End- of-the-Year-Rabatt für 59,99€ statt regulär 79,99€ sichern.

Was es dafür gibt? Lieblingsmarken, neue Whisky- und Spirituosen-Highlights oder seltene Fundstücke in Hülle und Fülle – Verkostung und Nosing-Glas inklusive.

Am Samstag, 10. Oktober, dürfen sich Konsument*innen auf über 500 Whiskys und Premium- Spirituosen im kostenlosen Ausschank freuen und ihr Wissen über die Kunst der Whiskyherstellung erweitern. Am Sonntag, 11. Oktober, öffnet die Messe dann exklusiv für Fachbesucher*innen. Dieser B2B-Tag bietet das ideale Fundament zum Netzwerken, für Geschäftsanbahnungen und den Austausch über die neuesten Trends und Entwicklungen der Branche.

Whisky Live Germany 2026 im Überblick

Öffnungszeiten: 10. Oktober: 11-18 Uhr (Publikumstag), 11. Oktober: 11-17 Uhr (Fachbesuchertag)

Ort: CCH – Congress Center Hamburg, Congressplatz 1, 20355 Hamburg

Website & Tickets: https://www.whiskylive-germany.de

Über Whisky Live Germany

Whisky Live ist die weltweit führende Veranstaltungsreihe für Whiskykultur und Premium-Spirituosen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 bringt sie in Metropolen wie London, Paris, Tokio, New York und jetzt auch Hamburg Fachleute, Brennereien und Genießerinnen und Genießer zusammen. Ziel der Whisky Live ist es, die Vielfalt hochwertiger Spirituosen erlebbar zu machen, Wissen zu vermitteln und den verantwortungsvollen Genuss zu fördern. Jede Veranstaltung bietet Verkostungen, Masterclasses, exklusive Sonderabfüllungen und Begegnungen mit internationalen Größen der Branche. Veranstalter der Whisky Live Germany ist Kirsch Import, eines der führenden deutschen Unternehmen für den Vertrieb und Import hochwertiger Spirituosen.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit fast 50 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.

Bilder: Maik Ahlers/Kirsch Import