Mit gleich neun neuen Abfüllungen kommt der unabhängige Abfüller Dràm Mòr über den Importeur Whiskymax in den deutschen Handel – Kenny und Viktorija Macdonald haben einen kombinierten Autumn & Christmas Release zusammengestellt, der durch seine Vielfalt für jeden etwas bieten sollte.

Hier die Infos, die uns Whiskymax dafür zur Verfügung gestellt hat:

Whiskymax bringt Dràm Mòrs Autumn & Christmas Release nach Deutschland

Seit 2019 bereichern Kenny und Viktorija Macdonald mit ihren Single Cask Abfüllungen der Marke „Dràm Mòr“ die Whiskywelt, seit Januar 2025 ist der unabhängige Abfüller bei der Whiskmax GmbH aus Mainhausen gewissermaßen „zuhause“, schließlich fungiert Whiskymax seit nunmehr einem Jahr als Deutschlands Generalimporteur – und das nicht nur für die Whiskys aus dem Hause Dràm Mòr, sondern auch für Rum und Armagnac.

Während das Weihnachtsfest in großen Schritten naht, sind nun auch passenderweise das Autumn & Christmas Release von Dràm Mòr in Deutschland eingetroffen. Whiskyfans können sich auf einige Highlights freuen, darunter zwei neun Jahre alte Loch Lomond mit Finish in zwei verschiedenen Bourbon Barrels, einen 16 Jahre alten Ledaig und vieles mehr:

Ledaig 1st Fill Koval Rye Barrel Finish 16 Jahre, 53,1%

Loch Lomond 1st Fill Four Roses Bourbon Barrel Finish 9 Jahre, 55,9%

Loch Lomond 1st Fill Maker’s Mark Bourbon Barrel Finish 9 Jahre, 57,5%

Pulteney 1st Fill Makers Mark Bourbon Barrel Finish 17 Jahre, 49,8%

Secret Single Lowland Malt Oloroso HHD Finish 11 Jahre, 57,1% Vol.

Speyside Refill White Port HHD Finish 11 Jahre, 55,3% Vol.

Teaninich White Port HHD (Ex Staoisha) Finish 11 Jahre, 56,1% Vol.

Torabhaig Jahre 1st Fill Bourbon Barrel 7 Jahre, 56,7% Vol.

Tullibardine 1st Fill Oloroso HHD Finish 6 Jahre, 54,9% Vol.

Alle Abfüllungen sind ab sofort im Fachhandel erhältlich.